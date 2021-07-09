義大世界苦撐2個月713開園　零接觸購票高規格防疫迎旅客

▲高雄義大遊樂世界宣布13日起恢復營運。（圖／記者義大遊樂世界提供）



記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

指揮中心8日雖然宣布三級警戒延長至26日，不過卻可在適當範圍內進行微解封，而自三級警戒起就閉園2個月的「義大遊樂世界」，苦撐2個月後宣布將在13日上午9點起正式開園，重新迎接遊客的到訪。因應微解封，義大同時也提高防疫規格，全面零接觸購票以確保遊客安全，同時不開放水上設施，開放限定戶外遊具設施及戶外定點遊行表演等，就是要讓民眾玩得安心又安全。

為迎接暑假檔期，義大遊樂世界早籌畫好全新的表演，更推出新設施「天神試煉戰」，無奈卻碰上台灣本土疫情升溫，全國升級三級警戒，配合政府政策關閉遊樂園，儘管遊樂園配合關閉，但其相關人事成本等設施仍需要經費維護，義大遊樂世界苦撐2個月，終於迎來微解封，宣布將在13日上午9點開園。

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因應政府微解封政策，義大世界採高規格防疫措施，採取全面零接觸購票（現場QR code購票、網路購票），不開放戲水、不開放室內遊樂設施，僅開放限定戶外遊具設施及戶外定點遊行表演等措施來因應，同時義大安全承載量為6000人，為求謹慎做多僅開放1500人入園，遊客搭乘遊樂設施前後也都會以酒精消毒。