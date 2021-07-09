3大超商「熟食區微解禁」了！買得到熱茶葉蛋、燒蕃薯

▲超商熟食區近日重新提供販售服務。（圖／張一中記者攝）

記者蕭筠／台北報導

全台三級警戒續延至7月26日，但針對各行業實施「微解封」，包括餐飲業、百貨賣場美食街若能遵守管理措施就能開放內用，但仍要看各縣市政府決定「是否跟進」。而在超商部分的「熟食區」近日悄悄開始重新販售，民眾可以買得到茶葉蛋、燒蕃薯等熟食，但須由門市人員夾取，以及利用盒裝、袋裝方式率先裝好再進行販售。

▲全家夯番薯以袋裝保溫販售。（圖／業者提供

全台升至3級警戒後，超商「熟食區」暫停販售，而近日有部分超商門市路開賣茶葉蛋、燒蕃薯等熟食，全家表示，因部分商圈有需求，故針對夯番薯、茶店改採裝袋方式販售，包括蕃薯烤好後以袋裝保溫販售、茶葉蛋煮好後則以盒裝放在蒸箱中提供民眾拿取。至於微解封後各門市對應方案還在研議中，仍不提供洗手間、內用服務，持續遵循防疫安全措施。

OK mart也宣布部分門市因消費需求，開賣茶葉蛋、燒蕃薯等熟食，但須由門市人員協助夾取，民眾不得自己動手夾。而微解封是否要開放廁所、休息區則仍在評估中，其餘防疫工作則持續遵守。另，業者也祭出「微解封小確幸」，7月13日至16日連4天有大杯莊園級美式或拿鐵買2送2優惠，提醒限同品項。

萊爾富則表示因應政府政策、民眾需求，目前有近千家門市也提供門市人員幫夾茶葉蛋服務，也可選擇冷藏包裝的茶葉蛋，只要微波加熱即可食用。另，針對適度鬆綁部分防疫措施則仍在審慎評估中。