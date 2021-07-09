三級微解封很矛盾？前台大醫提醒「2大重點」：偵測絕不能廢

▲全國維持三級警戒至7月26日，部分場所適度鬆綁。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨8日宣布全國三級警戒維持到7月26日，不過部分行業有條件鬆綁，前台大感染科醫師林氏璧今（9）在臉書提到，他個人贊成三級延長和微解封，雖然看似矛盾，但台灣第一次進入本土疫情爆發後的收尾階段，收得小心很正常，而他自認為接下來有2大重點，尤其是持續偵測「絕對不能廢」，另一重點是快把700劑疫苗打完。

林氏璧在8日晚間錄製Podcast及今日臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」提到，很多人說「三級警戒延長」和「適度鬆綁」的措施看似有些矛盾，不過他個人「基本上是贊成」，有些地方首長一時不想照單全收，他也能理解，因為這真的很難決定，「最難的本來就是防疫和經濟間平衡的拿捏」。

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▲餐飲業為了微解封預備。（圖／記者湯興漢攝）

尤其台灣是第一次進入本土疫情爆發後的收尾階段，他認為「收得比較小心是很正常的。而開始微解封的種種措施，沒有標準答案，真的是要實施下去才能知道有無問題」。

不過微解封之後，他認為第一個重點是未來不能放棄「持續偵測」，「如果有確診後，能否很快偵測匡列應變，若一直都可把案例數控制在可接受的範圍，就可以兼顧防疫和經濟」，他在節目也強調持續的篩檢和疫調「絕對不能廢」。另一個重點是，「趕快把手上這700萬劑疫苗都注射完，建立我們的群體免疫防護網」。

▲林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」提到，微解封之後有兩個重點。（圖／翻攝自臉書「日本自助旅遊中毒者」）

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