　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三級微解封很矛盾？前台大醫提醒「2大重點」：偵測絕不能廢

▲▼ 三級延長適度鬆綁。（圖／指揮中心提供）

▲全國維持三級警戒至7月26日，部分場所適度鬆綁。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨8日宣布全國三級警戒維持到7月26日，不過部分行業有條件鬆綁，前台大感染科醫師林氏璧今（9）在臉書提到，他個人贊成三級延長和微解封，雖然看似矛盾，但台灣第一次進入本土疫情爆發後的收尾階段，收得小心很正常，而他自認為接下來有2大重點，尤其是持續偵測「絕對不能廢」，另一重點是快把700劑疫苗打完。

林氏璧在8日晚間錄製Podcast及今日臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」提到，很多人說「三級警戒延長」和「適度鬆綁」的措施看似有些矛盾，不過他個人「基本上是贊成」，有些地方首長一時不想照單全收，他也能理解，因為這真的很難決定，「最難的本來就是防疫和經濟間平衡的拿捏」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼微解封在即，餐飲店內用將有限度開放，許多餐飲業者都忙著準備迎接微解封。圖為豬排連鎖店勝博殿、湯品業者龍涎居店內工讀生，加強清消準備隔板情形。（圖／記者湯興漢攝）

▲餐飲業為了微解封預備。（圖／記者湯興漢攝）

尤其台灣是第一次進入本土疫情爆發後的收尾階段，他認為「收得比較小心是很正常的。而開始微解封的種種措施，沒有標準答案，真的是要實施下去才能知道有無問題」。

不過微解封之後，他認為第一個重點是未來不能放棄「持續偵測」，「如果有確診後，能否很快偵測匡列應變，若一直都可把案例數控制在可接受的範圍，就可以兼顧防疫和經濟」，他在節目也強調持續的篩檢和疫調「絕對不能廢」。另一個重點是，「趕快把手上這700萬劑疫苗都注射完，建立我們的群體免疫防護網」。

▲▼林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」提到，接下來有兩個重點。（圖／翻攝自臉書「日本自助旅遊中毒者」）

▲林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」提到，微解封之後有兩個重點。（圖／翻攝自臉書「日本自助旅遊中毒者」）

你可能想看

疫情會終結嗎？林氏璧分析病毒趨勢　「生活無法完全回到過去」

全台速食店「微解封」懶人包！麥當勞不跟進、摩斯開放內用

賣場微解封開放美食街！好市多不跟進「維持現狀」、家樂福6規定迎客

ET快訊
長榮跌停不慌！他擁8張勸「睡覺就對了」醒來賺20萬
搶破頭！　台大醫曝11點58分「同仁全在做1件事」
「母、女、婿」親密連結！　她放手讓老公爽玩媽
全國水庫清淤量曝光　陸軍挖了一整年清出「3座寶山水庫」
iPhone 13手機殼樣品曝光　後鏡頭有重大變化
陳時中都不罵人？台大醫曝「無奈血淚史」：他應該有所覺悟

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

森林遊樂區可以去了！墾丁+雙流+藤枝+林後四林　實聯制人數管制

LIVE／微解封「指引矛盾」縣市不同調　陳時中最新說明

三級微解封很矛盾？前台大醫提醒「2大重點」：偵測絕不能廢

看最後一眼！妻護理站淚崩「一句話都不留給我」　醫嘆3點逼哭網

搶破頭！台大醫曝11點58分「同仁全在做1件事」：政府該調整方式了

1900名「運將紓困金」要發了！下周三前就能收3萬補助

出門還是被罵！他傻眼「微解封等於沒解」　網揭1關鍵：方便甩鍋

同業相挺給力量！神經醫學研究與莊逸洲基金會　邀醫護聽音樂舒壓

搶疫苗開戰！公費登記起跑　雲林祭30台iPad供登記接種者抽獎

一吃回到童年！「綠包裝巧克力」賣了70年　網飆淚：唸書時好愛

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

真‧洗錢！還原50塊硬幣原廠貌　達人用研磨膏「洗出超噁爛黑垢」

工人搬冷氣機失足「滑落台階」　熱心同事見狀肉身阻擋神救援

金希澈、MOMO認了分手！　戀上相差13歲理想型「1年半情斷」

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

他遠端控電腦彈出「鬼影視窗」　下秒妹妹嚇到彈開衝出房門大叫

森林遊樂區可以去了！墾丁+雙流+藤枝+林後四林　實聯制人數管制

LIVE／微解封「指引矛盾」縣市不同調　陳時中最新說明

三級微解封很矛盾？前台大醫提醒「2大重點」：偵測絕不能廢

看最後一眼！妻護理站淚崩「一句話都不留給我」　醫嘆3點逼哭網

搶破頭！台大醫曝11點58分「同仁全在做1件事」：政府該調整方式了

1900名「運將紓困金」要發了！下周三前就能收3萬補助

出門還是被罵！他傻眼「微解封等於沒解」　網揭1關鍵：方便甩鍋

同業相挺給力量！神經醫學研究與莊逸洲基金會　邀醫護聽音樂舒壓

搶疫苗開戰！公費登記起跑　雲林祭30台iPad供登記接種者抽獎

一吃回到童年！「綠包裝巧克力」賣了70年　網飆淚：唸書時好愛

快訊／北市警家中沙發猝死！PCR採檢、初判死因出爐

拜登擬透過行政命令壓低運費　業界認為市場不受影響但漲幅會收斂

「一哥」林昀儒初登奧運想拿面獎牌　兼三項是考驗就不管壓力

宜蘭明池、棲蘭遊樂區7／13開園！住宿僅開放5成　神木園持續封閉

奪命書生化身第4節先生　保羅：布克出手我就覺得會進

台股跌破17700大關！航海王暈船、電金傳疲弱　指數大跌204點收17661點

她生下「5.1kg巨嬰」以為懷上保齡球！　分娩卡16hrs痛到剖腹

22歲「國寶級帥哥」全裸肉搏影后　享受《私慾帳號》拍性愛片

「綠白合不可能」　王世堅直言：柯文哲會「白藍合」就是白爛！

森林遊樂區可以去了！墾丁+雙流+藤枝+林後四林　實聯制人數管制

生活熱門新聞

運動微解封　館長：這樣我不敢開

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

713微解封各縣市措施懶人包

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

微解封可開放打麻將？陳時中這樣說

電影院可以釣蝦場不行！他納悶「微解封標準奇怪」

三級警戒延至726　台中首波鬆綁措施一次看懂

13日微解封　他曝2原因：有風險

陳時中都不罵人？台大醫曝「無奈血淚史」

融資All in航海王　他慘虧40%

快訊／Garmin林口廠員工染疫　356人採檢結果出爐

疫語常人　健身猛男變水電工

餐廳微解封可內用！桃園「逆時中」不跟進

更多熱門

相關新聞

他傻眼微解封等於沒解　網揭1關鍵：甩鍋

他傻眼微解封等於沒解　網揭1關鍵：甩鍋

隨著疫情趨緩，雖然三級警戒還是延長了兩週，但13日起適度鬆綁電影院、健身房等場所。就有網友發文表示，「微解封」可說是有條件的三級警戒，雖然很多地方戴好口罩、保持社交距離就可以去，但出門可能會被大眾譴責、情緒勒索，這樣是不是等於沒解封？貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

蘇貞昌：三級警戒微解封會滾動式調整

蘇貞昌：三級警戒微解封會滾動式調整

大雪山八仙山合歡山13日適度開放

大雪山八仙山合歡山13日適度開放

墾丁大街＋屏東夜市攤位禁內用

墾丁大街＋屏東夜市攤位禁內用

小人國在內！桃園「7／13開放景點」

小人國在內！桃園「7／13開放景點」

關鍵字：

微解封林氏璧

讀者迴響

熱門新聞

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

運動微解封　館長：這樣我不敢開

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

江宏傑福原愛「瓜分3900萬豪宅」！財產細節曝

福原愛到離婚都沒來看孩子！知情人爆「殘忍實情」

武裝分子闖台灣駐海地大使館　11人被捕

賈永婕出車禍！被撞車主「暖回一句話」秒噴淚

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

713微解封各縣市措施懶人包

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

約周玉蔻拍SWAG　童仲彥：證明給館長看

立陶宛總統記者會　戰機突然起飛

快訊／三級警戒延長至726　侯友宜宣布新北不開放餐飲內用

直擊萬華微解封！短褲美腿妹站騎樓拉客

福原愛「東奧開幕前」火速離婚驚呆日媒

更多

最夯影音

更多
後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！
江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面