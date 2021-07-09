今增12死！3人因其它原因死亡、另有1名8旬翁死後才確診

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情揮中心今日公布國內新增32例新冠本土病例，另有12例死亡，值得注意的是，死亡個案中，3例是因為其它原因死亡，包含出院後又肺炎、癌症四期、因為跌倒顱內出血等；另有1例死亡後才確診，是一名8旬長者，7/4發病，7/6死亡，7/7才確定染疫。

指揮中心表示，今日新增之32例本土病例(其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為17例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今(2021)年7月1日至7月8日。個案分布以臺北市19例最多，其次為新北市11例、桃園市2例；其中14例為已知感染源、1例關聯不明、17例調查中，相關疫情調查持續進行中。

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今日新增12例死亡個案，為8例男性、4例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月12日至7月4日，確診日介於5月16日至7月7日，死亡日介於6月30日至7月8日。

死亡個案中有3案因為其它原因死亡，醫療應變組副組長羅一鈞說明，一名是50多歲男性，5/6因為其它原因住院，接觸其它確診者，於5/14發病、5/16確診，後來6/16出院，然而因為出院後又有肺炎、膿胸，7/6死亡。另一例較為年輕，40多歲女性，5/4因為其它原因住院，因為接觸其它確診者，6/9採檢，隔日確診，因為本身癌症四期，7/6死亡。

最後一例為70多歲女性，因為接觸其它確診者，6/16採檢、6/17住院、6/18確診，因為住院期間跌倒，顱內出血死亡，死亡日為7/7。

另外有一名個案是死後確診。羅一鈞說明，該案6/16因為其它原因住院，後來因院內有確診者，與看護進行隔離匡列，期間經過三次採檢都陰性，後來6//24看護陽性，該案於7/4出現肺炎、呼吸喘症狀，7/6四度採檢當天過世，隔天確診。