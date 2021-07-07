中壢湯包老闆遭控「休息室性侵女員工」　劇情逆轉！體液不是他的

▲桃園檢方以女員工未表態拒絕及出聲呼救對涉妨害性自主老闆予以不起訴。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

中壢知名湯包痛風麵線店王姓老闆涉嫌於2020年9月間對女員工妨害性自主案，桃園檢方以女員工主動脫衣，且過程中未表抗拒或表示不願意發生性關係，事後發薪給女員工時亦未向在場2員工尋求協助，再加上醫院的驗傷診斷中，女員工四肢外部無明顯外傷，陰部沒有發現新舊傷痕及驗出王男精液，桃園地檢署因此對王男不起訴。

▲湯包店老闆對女員工涉妨害性自主。（圖／資料照片）

檢方調查，女員工於2020年8月到應徴到湯包店中壢總店上班及受訓，之後就在青埔店與總店之間來回支援上班，女員工後來因細故遭老闆責罵就不高興而離職，9月14日王姓老闆電請女員工來總店商討領薪事宜，2人進入員工休息室後，女員工自行主動脫衣，雖然女員工指稱過程中因害怕而不敢拒絕，卻無堅拒對老闆表示不願發生性關係。

另外，案發當時有2員工在隔壁房間，休息室隔音並不佳，可清楚聽到員工談話聲，卻未聞女員工出聲求救，直到完事後，女員工領薪離去也未向在場2員工尋求協助。

▲湯包店以龍蝦等大量海鮮的痛風麵線打響名號。（圖／資料照片）

檢方以女員工案發後前往部立桃園醫院驗傷，根據診斷書，身體外觀、陰部及肛門及其他部位均無明顯外傷，又未發現女員工陰部有遭陰莖插入之新舊傷勢。根據採集女員工外陰部檢體送交刑事局化驗結果，並非王男而是另一男子精液。桃園地檢署以被告並未否認有與女員工發生性行為之事實，但以驗傷診斷及鑑定報告推斷，予以王男不起訴處分。

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