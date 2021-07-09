清晨5點就卡位！她想「排隊2小時」搶殘劑　到現場傻眼：我太天真

▲民眾搶打殘劑。（示意圖／記者游瓊華攝）

記者施怡妏／綜合報導

為避免疫苗開瓶後殘劑浪費，指揮中心日前宣布，開放18歲以上的民眾預約施打，藥害救濟基金會擔任董事長陳昭姿表示，聽說有醫院有殘劑可以施打，但需要現場排隊領號碼牌，特地請假幫妹妹排隊，沒想到現場已有15人在等待，還有人清晨5點就來了，「我太天真了，原來想打到殘劑比入學考試還困難吧！」

陳昭姿稍早在臉書發文，醫院昨天公布有殘劑可施打，但需要10點半以前現場排隊，為了呼吸道疾患的妹妹，她特地請假兩小時前往排隊，不料，一到現場就看到一群人站在門口，「我靠近數了一下，裡面有15人」，負責門禁篩檢的同事還透露，有人清晨5點就來排隊，一下子就滿了。

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對此，網友們表示，「沒有從前一天晚上開始排就算很好了」、「陳老師辛苦了！令妹若能歸類再第九類公費疫苗名單，應該也會很快能預約接種」、「疫苗不夠啊」。

事實上，目前多個縣市都已經開放18歲以上的民眾預約疫苗殘劑，但由於疫苗不足，因此也造成許多亂象，有人前一天就前往排隊，還有民眾在門一開的時候全力奔跑，結果卻在半路中就摔倒，不少民眾忍不住抱怨，「大家這樣跑過來，像狗一樣搶疫苗，這樣好看嗎？」