開車上高速公路！下秒遭雷擊「炸出橘色火光」　車主嚇歪：只差2公尺

▲一道持續閃電從天而降，隨後車子就拋錨了。（圖／翻攝自微博／正觀視頻）

圖文／CTWANT

在高速公路上開車，不僅要注意周邊車況，有時候可能還要注意「雷擊」。大陸浙江一名張姓男子開車行駛在高速公路上，不料突然一聲巨響，竟有一道光劈在他右前方，嚇得他趕緊停車。警方表示，右側後照鏡破裂，後續事故正進一步處理中。

根據陸媒《新京報》報導，張姓男子開車行駛在杭甬高速公路上，突然聽見巨響，接著一道閃電劈下，導致車子拋錨，停在路中央。張男驚恐表示，雷劈在車子的右前方位置，僅離他2公尺距離。

▲車主嚇壞表示，幸好閃電不是正中他的車輛。（圖／翻攝自微博／正觀視頻）

▲後照鏡、行車記錄器都被雷擊損壞。（圖／翻攝自微博／正觀視頻）

從影片中可以看見，天氣狀況非常不好，下著大雨，路面上還有積水；這時，車子右側突火光乍現，像一團火球，怵目驚心。

警方表示，後照鏡、行車記錄器都被雷擊損壞，後續事故仍在進一步處理中；警方也提醒民眾，在高速公路如遇極端天氣，應快速駛離，如果發生事故，應車靠邊、人撤離，並立刻報警。

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