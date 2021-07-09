分泌物太多！洗完澡1動作「清爽舒服」　她嗨：內褲不用搓到死了

▲原PO現在洗完澡後，都不會立刻穿上內褲。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

私密處有異味，相信是女性朋友最感頭痛的問題之一，一名女網友表示，以前洗完澡後都會立刻穿上內褲，發現分泌物很多之外還會長痘痘，但自從讓私密處自然風乾之後，再也沒有分泌物，「再也不用內褲搓到死了」。貼文一出，不少女網友都表示「我一直都是這樣」，也推薦可以穿四角褲，「舒服又通風」。

女網友在Dcard上發文，最近在家做了小試驗，以前洗完澡就會馬上穿上內褲，現在則選擇自然風乾，穿著oversize的衣服蓋住屁股，或是睡裙，讓私密處通風，睡前才會穿上內褲，做了這項改變之後，「就再也沒有分泌物了，白天的內褲也都是乾乾淨淨的」，推薦大家這個小撇步。

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▲示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

貼文一出後，不少女網友表示，「我都用吹風機吹乾再穿內褲」、「我都用衛生紙擦完才會穿內褲」、「我洗完都裸體在房間」、「洗完澡先穿洋裝就好了」。其中，不少網友大推四角褲，「我後來都穿男生那種超大四角內褲當睡褲，超通風超涼，而且真的比較乾淨」、「我都穿四角褲，推薦大家去買來穿，直接穿著睡覺也不怕曝光」、「推四角褲又舒服」。

此外，也有過來人分享經驗，「醫生說洗完澡不要馬上穿內褲，先自然風乾，睡覺前在穿內褲就可以了，我是都用吹風機的冷風，拿遠遠的吹，加上用衛生紙輕輕擦拭，改善很多」、「吃的食物也很重要， 挑選的重點是對脾胃好的，不會造成脾胃過濕而分泌白帶，讓細菌或是念珠菌有環境滋生」。