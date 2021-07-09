屬鼠五星好運有貴人！虎遇真愛要沉住氣　12生肖最新運勢曝光　

▲12生肖最新運勢曝光。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／湯鎮瑋

2021年全年運勢沒上榜？別擔心，幸運之神不偏心！阿湯哥十二生肖每月運程詳細評析，讓您在工作職場、人際桃花、理財投資等方面都能主動掌握好運指數，漂亮出擊！透過運勢起伏應對策略及致勝關鍵，助您在每月都有美好的開始與亮眼成績。

【國曆】7月10日～8月7日（農曆六月）

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鼠 ★★★★★

事：運勢爬升，且有貴人提攜，如想要職場更上一層，就要表現得積極一點，有機會參與大案子，有助於未來的晉升！

愛：單身者多參加聚會，成功機率高；有伴者愛情持續升溫，默契越來越好！

財：本月走正財運，而不是投機取巧的甜頭，所以想要進帳更多，就要更勤快。

牛 ★

事：職場狀況不少，碰到工作難題時，主動請教別人，會比自己悶著頭做，來得快又有效率。

愛：戀情幸運指數不高，在愛情中要保持理性，擦亮眼睛，以免識人不清。

財：有既想賺錢又怕賠錢的矛盾心理，建議多問有經驗者，以免錯過投資良機。

虎 ★★★★

事：工作表現傑出，卻惹來旁人眼紅，提高警覺、謹言慎行才能避開危機。

愛：愛情運勢極佳，在和異性相處的過程中容易對你心生好感，或遇上真愛；但不可過於心急，要沉得住氣。

財：心情愉快的月分，除了容易獲得不錯的獎勵，也有長輩給予物質上的饋贈。

兔 ★★★★

事：工作運勢很不錯，若能準備到位，就能夠按照計畫執行，不易出差錯。

愛：愛情運勢憂喜參半，單身者有不少相親戀愛的機緣，主動出擊；有伴者宜加強彼此溝通，不要悶在心裡。

財：財運理想，可以試試在自己看好的投資領域下手，會有不錯的收入。

龍 ★★

事：運勢較低，做事之前寧願多花時間去理解，也不要事後出了錯再來後悔。

愛：爛桃花製造了超人氣的錯覺，本月要警惕身邊野花野草的誘惑，其實背後另有目的，定要綜合利弊再做考慮。

財：財運挺好的，手頭上會有一些閒錢，投資或存進銀行，都是不錯的選擇。

蛇 ★★

事：職場動盪，有可能出現前所未有的人事鬥爭或者人員變動，容易牽扯其中。

愛：愛情的天空烏雲密布，容易因誤解產生不信任而冷言冷語，就算有疑慮也要提出來，不要鑽牛角尖。

財：起伏較大，儘量避免高風險的投資，這個月只宜作實質投資，不宜炒賣。

馬 ★★★

事：利於專案合作的月分，有較多機會展現個人才華和能力，工作表現亮眼。

愛：運勢尚可，但若想要情感增溫，千萬不要把個人想法默默藏在心中，以免時間一長，容易衍生更多問題。

財：財運上宜把握良機，投資時忌貿進和貪快，應以守為攻，合理控制開支。

羊 ★★

事：容易與他人發生爭執，建議本月要盡量讓心態平和，否則將會好事多磨。

愛：整體運勢下滑，影響愛情！本月會面臨有理講不清的情況，需要磨合、溝通的地方還是很多，得耐心面對。

財：財運不盡理想，莫計較眼下得失，把目光放長遠點，對投資發展更為有利。

猴 ★★★

事：在工作上有主事帶頭的機會，雖然很忙碌，但只要你有幹勁，便有所成就。

愛：本月有許多機會能展現自己的幽默風趣，易成為焦點！單身者有機會因此與心儀對象結緣；已婚者則易感受到伴侶的愛意。

財：本月理財適宜按兵不動，以靜制動，等待破財危機安穩度過再行動。

雞 ★★★

事：處理事情要果決，躊躇不前只會障礙發展，無法決定時不妨多方請益。

愛：溝通是感情增溫的良方，無論家人或愛人，多點熱情的關懷吧！別老是用冷冰冰的態度回應對方的關心，久了會有反效果的。

財：貪字頭上一把刀，本月最好不要做短線投資，很可能事倍功半。

狗 ★★★

事：要有居安思危的意識，面對工作突發狀況，要及早策劃出未來應變的措施。

愛：感情運不定，一切以簡單為主，真心面對眼前狀況，不以謊言解決問題。

財：財運方面普通，但來自家庭的開銷變大了。要避免家人之間有借貸關係，以免為錢傷感情。

豬 ★★★

事：進展起伏不定，而且會遇到不少挑戰，切勿不自量力，以免吃力不討好。

愛：桃花運平平。容易有孤芳自賞的心態，做事獨行獨斷，不利桃花。

財：財運起伏較大，必須密切注意公司或家庭的收支平衡，量入為出；用在娛樂享受的費用要有所節制，以免周轉困難。