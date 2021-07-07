「小暑」節氣到3生肖跟著旺財運！屬猴朋友正是戀愛的時機

文／命理老師 邱彥龍

7月7日正式進入小暑，天氣將一天比一天炎熱，大家也因尚未解封，感覺快悶出病來，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，小暑代表月令將由甲午轉換成乙未，又逢「冥王」、「土星」、「木星」、「海王」4星逆行，包括拖延、誇張、暴力、欺騙、壓力等事件將會頻傳，五種負能量持續累積，這段期間將負面消息不斷，殺傷力不容小覷。

不過，邱彥龍老師強調小暑期間（7/7-7/22）兔、牛、蛇等三個生肖，不論財運、事業運兩者都會水漲船高，可以努力的動起來了，至於虎、狗、羊也有不錯的運勢。

▲小暑節氣，天氣越來越熱。（圖／取自免費圖庫unsplash）



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Top1 ： 兔



屬兔的朋友，小暑期間事業運、財運比起大多數的人都還要旺，包含網路銷售、教育、創意行銷、科技、股市、業務、運輸行業都會有不錯的收入，但注意勿管別人家裡閒事，否則吃力不討好會惹來一身腥；感情方面則要小心爛桃花，提防遇到騙財騙色的騙子。

Top2 ： 牛



屬牛的朋友，事業上只要積極努力行動，會有不錯的財運，雖然客戶、合夥人有點拖拉，導致錢財和行動力慢一點，讓人心情七上八下生氣糾結，但只要保持心平氣和，最終還是有好結果。小暑期間正、偏財運都非常旺，但需要節省開銷與小心借貸關係，不要太講究情份阿莎力，最後超出自己能力範圍而後悔。

Top3 ：蛇



屬蛇的朋友，事業運、財運突然有動起來的感覺，運氣也回來了，事情堅持下去就對了，不要因為自己內心的不悅又中斷好運氣，不要管是長期還是短期工作，努力就好。單身的蛇男蛇女，容易有辦公室戀情或一起工作的感情緣分，可以好好把握機會，有脫單機會。

Top4 ：虎



屬虎的朋友，事業運、財運也會有亮眼的成績，但不要因為自己的心情問題，而導致失敗讓事情倒退，小心你認為的好朋友在緊要關頭不願給你實質上的利益與幫助，而糾結於此，因而影響自己的好運。這段期間正財走旺運，但偏財運就稍微差一些，投資有風險，有賺有賠。

▲生肖虎正財走旺運。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



Top5 ：羊



屬羊的朋友，事業運、財運會心想事成，小暑這段期間權力充分被授權，善用溝通可以有不錯的收穫，多微笑、摒除一付高冷的樣子，就可帶來好運。另外，屬羊的家裡若有小孩，要注意小朋友的交通意外，且容易有血光之災，不要玩火、玩電、玩水，嚴重有性命之憂。

Top6：狗



屬狗的朋友，事業運、財運這段期間需要找屬羊、雞、蛇、虎、馬、狗的夥伴，才能帶來好運，另外小心感情容易遇三角關係，還要注意舊疾復發、業力累積、二次開刀、意外血光…等老問題。

至於其他生肖小暑期間運勢如何？邱彥龍老師也一一解析

★鼠（平平）：這段期間最好不要借貸投資或創業，以自己有限能力去行事即可。因為合夥容易意見不合，有拆夥念頭，多溝通尋求共識，才是最完美的結果。屬鼠的朋友，這段期間正財運佳，但容易遇到感情三角關係，或與另一半或朋友有所爭執、暴怒、甚至大打出手的情況發生，切記不要太過衝動，否則會因離婚而破財。

★龍（吉凶參半）：屬龍的朋友，這段期間事業運、財運佳，可能會有舊公司的同事或老闆回頭找你，或者與過往的緣分相遇，感情千絲萬縷，會因為夫妻、伴侶、小孩、房地產、投資…等問題，導致破財、爭吵，疑神疑鬼的猜忌對方，進而影響家到庭氛圍與自我心情，盡量將事情簡單化，不要有太多的猜忌心。



★馬（吉凶參半）：屬馬的朋友，這段期間事業、財運大起大落，有點動盪不安，最好能先收回之前應得的錢；相對的，欠錢的部分人家也會來要債，災難會伴隨而來，所以有欠債的部分能還就還。如果不改掉舊思維，會總認為大家都在找你麻煩，不如趁這段時間好好檢視自己，沒事就是好事。

★猴（中平）：屬猴的朋友，這段期間感覺動力缺缺，只想在家裡築夢，第六感很強，但憂心的事很多，是時候放輕鬆一點，談談戀愛、學習新知識、追隨自我的宗教信仰，可以得到好運氣。

▲生肖猴談談戀愛、放鬆自己可以得到好運氣。（圖／取自免費圖庫unsplash）



★雞（中平）：屬雞的朋友，最近事業運、財運容易與感情扯在一起，只會越搞越複雜，貪圖自我享樂與利益的結果，會讓上司、朋友、伴侶、同事誤解你，這樣只會刨坑自埋，不如學著大方，落實施比受更有福的道理。

★豬（中吉）：屬豬的朋友，事業運、財運這段時間適合在暗地裡操作，暗財流通，輕鬆就能收入滿滿，但小心有被朋友出賣或倒戈的狀況，注意不要遊走法律邊緣，不然災難還是會到來唷。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師