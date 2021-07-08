加護病房待逾20年！蔡壁如談DNR　聲援張上淳「話講太快」

▲蔡壁如談DNR。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）



記者黃巈禾／台北報導

疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳因日前表示，約2成死亡個案簽署DNR（不施行心肺復甦術），但有20%其實救得回來。張上淳此話一出掀起討論，他7日為此道歉。對此，目前在和平醫院支援第一線、民眾黨立委蔡壁如表示，DNR是專業且沈重的話題，想要為指揮中心專家小組召集人張上淳講些話。

蔡壁如在臉書表示，在醫院裡，尤其她在加護病房待了20多年，這是當時每天都要面對的事情，要怎麼去跟家屬去談這件事，DNR的英文全名是Do not resuscitation，resuscitate是急救，Do not，是說不再救了，要放棄心肺復甦了、救回來的機率微乎其微、病人的生命已經無法負荷了、就算花了很多的費用也無法救回來。

蔡壁如指出，這是很沈痛的話題，不會只和其中一位家屬講，會把全家人都找來一起來講，有什麼樣的問題都會把它問清楚了，如果心跳或血壓下降的時候要不要急救？要不要做急救的這個動作？家屬一定會說要啊，所以一定要解釋清楚「救與不救之間的差別是什麼」；簽了DNR之後，要去想接下來如何做安寧照護？如何減少病人的疼痛，這是很嚴肅而且很糾結的事，不止是家屬糾結，對醫護人員更是。

蔡壁如認為，醫生，是要把人家醫「生」，從來沒有叫醫死的，但壓力太沈重，因為沒有一定可以救回來的人，所以，都叫「醫師」，而張上淳教授是台大醫院很資深的感染科教授醫師，也是2003年SARS前進指揮所的指揮官，是非常專業的，應該是講話講太快了，應該沒有這樣的意思，但對家屬來說，的確會是在午夜夢迴的時候，是個惡夢，會覺得如果當時沒簽DNR，會不會家人可以活過來？心中會充滿愧疚，所以，救了，付出的代價是什麼，不救的過程又會經歷什麼，一定要跟家屬講清楚。

蔡壁如強調，醫學上當然會期待奇蹟，但醫師是人不是神，只有救回來的機率微乎其微的時候，才會去跟家屬談DNR，談了DNR之後，最重要的是如何對病人的安寧照護，如何讓病人在生命的最後一段路可以走得好。

張上淳7日在記者會上道歉，他表示，當天報告資料中提到簽署DNR的狀況，主要是因為在整理病例過程中，注意到簽署人數相當多，占了不小比例，因此想把這樣狀況呈現出來讓大家知道；另一方面，去年病例數較少，醫護團隊一個個努力救治許多患者，也都在病情困難下救治康復，對比之下想到這些病人或許某一部分在適當情況下，可能可以避免死亡，因此提到也許可以救治回來。

「我很清楚知道簽署是一個很嚴謹過程」，張上淳說明，通常經過醫護團隊與病人家屬充分討論後所做的決定，應予以尊重，對於前天所報告的內容，表達不夠精準、恰當，「我還是要說抱歉，絕對沒有要指責傷害任何人意思」。