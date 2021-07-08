亞東醫院快篩環南3千人PCR結果明天出爐　明起入場須持陰性證明

▲亞東醫院到環南市場協助快篩。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者黃巈禾／台北報導

台北市環南市場8日再次進行PCR篩檢，由亞東醫院負責協助。台北市長柯文哲與副市長黃珊珊到場視察，PCR結果9日中午前就會出爐。黃珊珊8日表示，環南攤商9日起須持PCR陰性證明才能入場。

環南市場8日在6樓停車場，進行第2次PCR篩檢，由亞東醫院負責協助，造冊人數為3300人，9日起須持8日以後的陰性證明進場。柯文哲上午9時45分到環南市場視察PCR篩檢狀況，並於會後表示，感謝亞東醫院第二次來幫忙，因為有些都是他的老同事、好朋友，與對方聯繫後，都很願意來幫忙，動線非常完整、效率非常高，PCR結果最慢不到明天中午就會出爐。

黃珊珊8日晚間在臉書表示，時序進入7月，天氣越來越熱，今天在環南市場的6樓，有一群人穿著兔寶寶裝，包得密不透風，但還是熱情的打招呼，謝謝亞東醫院，在最關鍵的時刻再次支援環南市場的篩檢，從明天開始，環南市場的攤商以及工作人員，就必須持PCR陰性證明才能入場。

▲黃珊珊感謝亞東醫院支援環南市場篩檢。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

另一方面，針對中央8日宣佈微解封的相關指示，黃珊珊指出，台北市將循著中央的指引，盤整各局處轄下相關場域的開放程度，不過，疫情還沒有完全平息，目前許多確診案例還是發生於家戶中的互相感染，針對現已發現的確診案例，疫調小組也進行接觸者的匡列，並以最快的速度送往篩檢。

最後，黃珊珊提醒，還是要隨時提高警覺，也把勤洗手、戴口罩、保持社交距離變成大家生活中的一部分，保持良好的個人衛生習慣是最重要的。