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北市網路預約疫苗被名嘴罵　柯文哲反擊：那為何唐鳳系統要上線？

記者袁茵／台北報導

行政院政委唐鳳操刀的「疫苗接種預約平台」即將上路，6日開放意願登記冊，首波試辦區域為澎湖、金門、馬祖的第九、十類人員。台北市政府8日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，當初北市用網路預約系統被名嘴罵，那為什麼現在唐鳳網路預約要上線？

北市政府8日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對指揮中心宣佈微解封、柯文哲稱2日環南市場是被設局、柯文哲說不排除公布總統府施打名單、環南市場大規模PCR等議題做回應。

被問到關於唐鳳網路預約系統即將上線，但百萬人登記卻不確定預約成功，導致罵聲一遍，未來北市疫苗預約系統是否改用中央系統？柯文哲表示，7月16日以後若唐鳳疫苗預約系統上線的話，基本上還是全國統一，因為疫苗在中央手裡，沒必要去弄一個自己的版本。

柯文哲提及，「只是說要上就早上！」一開始北市用網路預約，結果名嘴罵成一片，「奇怪那為什麼現在唐鳳網路預約要上線？」一開始北市在第一果菜市場、環南市場大規模打疫苗，也是被罵不能把打疫苗當防疫手段，「我跟你講，如果你有更好的方法，為什麼不拿出來講？結果咧？屏東也是跟我一模一樣的方法！」用科學態度應付問題就好，理性務實科學面對問題，「其他我沒特別意見。」

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

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