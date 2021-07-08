餐飲內用「出現確診者」　吳秀梅：停業3天、剩下11天僅開放外帶

▲餐飲業防疫管理措施。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

三級警戒四度延長，但指揮中心針對部分場所微解封，食藥署長吳秀梅表示，內用還是要有隔板，如果沒有隔板的話，平行座位或者背對座位，都須維持1.5公尺社交距離，如果期間有人確診，餐飲業者就需暫停營業3天清消，餘下11天只能提供外帶不能內用。

吳秀梅表示，餐飲場所是民眾日常重要飲食地點。為確保相關場所餐飲從業人員與民眾自身與家人之健康，避免新冠肺炎群聚感染、致疫情擴大，食品藥物管理署訂定「餐飲業防疫管理措施」，提供餐飲業者參考遵循，5大防疫重點包括餐飲從業人員健康管理、餐飲從業人員衛生行為、餐飲場所環境清潔消毒、顧客用餐管理、餐飲場所出現確診者應變措施。

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吳秀梅提到，餐飲開放內用後，環境清消需要加強，內用服務一定要實聯制，除了用餐時間外全程也要戴口罩，保持顧客用餐距離、調整供餐方式，希望有專人分菜服務，管制人流有營業分流避免人潮聚集聚會，點餐收付也要避免交叉污染。

此外，有提供酒精飲料的場域，也會進行營業時間管制，但一旦出現確診者，就要增加環境清消一天至少2次，須加強人員健康監測，恢復營業後有11天只能提供外帶不准內用。