香港「光城者」金主停職！招攬中學生恐攻　3少年被控違反國安法

▲香港警方逮捕九人，涉違反「港版國安法」串謀策劃恐怖活動罪。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港警方國家安全處日前偵破「港獨」恐怖組織「光城者」，粉碎該組織對公共設施和法院實施炸彈恐襲的陰謀，檢獲TATP等炸彈原料，拘捕「金主」等9人。3名涉嫌為該組織「炸彈行動組」成員的中學男生，7日同被控一項串謀恐怖活動罪。涉案「金主」、浸會大學持續教育學院公關及傳訊主任杜倚獅，已被停職。

警方國安處在5日採取行動，拘捕「光城者」炸彈黨5男4女（15歲至39歲）成員，其中6人是就讀不同中學的學生，並在尖沙咀彌敦道一間賓館搗破炸彈實驗室，檢獲大批原料、工具及現金。

警方表示，杜倚獅和其任職中學的妻子石詠心，疑為提供活動經費的「金主」，兩人60萬多元（港幣，下同）資產已被警方凍結。警方指出，涉案各人正合謀製造TATP炸彈，計劃放置在海底隧道、鐵路、法庭、路邊垃圾桶等地點，甚至發動汽車炸彈襲擊，企圖造成大量市民傷亡。

3名被告依次為17歲男生、19歲男生及15歲男生，同被控違反香港國安法第二十四條及《刑事罪行條例》第159A及159C條。控罪指，3人於2021年6月6日至7月5日期間，在香港一同串謀及與其他人串謀，為脅迫中央人民政府或香港特別行政區政府或者威嚇公眾以圖實現政治主張，組織、策劃、實施、參與實施或者威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施、或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或者安全。

國安法指定法官、總裁判官蘇惠德7日聽畢控辯雙方陳詞後拒絕3人保釋，並將案押後至9月1日再訊，被告須還柙懲教署看管。

▲香港浸會大學公關及傳訊主任杜倚獅為該案金主。（圖／翻攝浸會大學）

同案其餘6名被捕者，包括疑為「金主」的杜倚獅及妻子石詠心、的士司機，以及另外3名中學生7日獲准保釋候查，杜倚獅夫婦須各交出10萬元保釋金。各疑犯被禁止離境及須交出旅遊證件，下月中旬再向警方報到，警方國家安全處人員仍在深入調查案件。

杜倚獅獲保釋前，7日中午12時被10名國安處探員押解到其位於沙田石門的浸大國際學院大樓辦公室調查，逗留約1小時後離開。香港浸會大學7日發表聲明表示，校方會全力協助調查工作，並即時暫停該名被捕職員的職務。

浸大發言人強調，理性表達意見和討論，並以理性的方式和平解決分歧，乃公民社會的基石，恐怖主義和暴力嚴重威脅市民大眾的安全，甚至社會和國家的安寧和秩序。浸大强烈譴責恐怖主義及暴力行為，而大學成員也必須時刻守法。