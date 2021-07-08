連續13天壓制雙位數「就等雙北+0」　本土確診地圖出爐！

▲0708單日確診地圖（圖／ETtoday）
網搜小組／鄺郁庭報導
指揮中心今（8）日公布國內新增18例本土病例，不僅是三級警戒以來最低，也只剩雙北有病例，其他縣市皆+0；另有3例死亡。指揮官指出，目前三級警戒繼續延長，但會適度鬆綁，希望大家還是不要鬆懈。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，方便讀者迅速看懂全台最新狀況。
指揮中心表示，今日新增之18例本土病例（其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為8例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月1日至7月7日。
▲0708全台總數確診地圖（圖／ETtoday）
個案分布以台北市12例最多，其次為新北市6例；其中9例為已知感染源、9例調查中，相關疫情調查持續進行中。指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月6日累計公布13,889位確診個案中，已有11,456人解除隔離，解隔離人數達確診人數82.5%。
全台今年已累計 13,847 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。
北北基
新北市 6,591 人
台北市 4,628 人
基隆市 306 人
桃竹苗
桃園市 709 人
新竹市 38 人
新竹縣 108 人
苗栗縣 547 人
中彰投
台中市 194 人
南投縣 37 人
彰化縣 264 人
雲嘉南
雲林縣 21 人
嘉義縣 18 人
嘉義市 9 人
台南市 49 人
高屏
高雄市 85 人
屏東縣 48 人
宜花東
宜蘭縣 96 人
花蓮縣 68 人
台東縣 22 人
澎金馬
澎湖縣 5 人
金門縣 0 人
連江縣 4 人
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