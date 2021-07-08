連續13天壓制雙位數「就等雙北+0」　本土確診地圖出爐！

▲0708單日確診地圖（圖／ETtoday）

網搜小組／鄺郁庭報導

指揮中心今（8）日公布國內新增18例本土病例，不僅是三級警戒以來最低，也只剩雙北有病例，其他縣市皆+0；另有3例死亡。指揮官指出，目前三級警戒繼續延長，但會適度鬆綁，希望大家還是不要鬆懈。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，方便讀者迅速看懂全台最新狀況。

指揮中心表示，今日新增之18例本土病例（其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為8例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月1日至7月7日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲0708全台總數確診地圖（圖／ETtoday）

個案分布以台北市12例最多，其次為新北市6例；其中9例為已知感染源、9例調查中，相關疫情調查持續進行中。指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月6日累計公布13,889位確診個案中，已有11,456人解除隔離，解隔離人數達確診人數82.5%。

全台今年已累計 13,847 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6,591 人

台北市 4,628 人

基隆市 306 人

桃竹苗

桃園市 709 人

新竹市 38 人

新竹縣 108 人

苗栗縣 547 人

中彰投

台中市 194 人

南投縣 37 人

彰化縣 264 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 85 人

屏東縣 48 人

宜花東

宜蘭縣 96 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人