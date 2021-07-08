國旅組團每車只能有10人！住旅館每房最多2人且要「1人1床」

▲交通部開放國旅組團。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

觀光業見曙光！交通部因應疫情三級警戒延長，將於12日後實施微解封措施，其中終於開放國旅團組團，不過限制總人數9人以下，在住宿部分只可安排2人1室、1人1床或單人房。交通部次長陳彥伯表示，加上司機的話等於一部遊覽車或巴士只能有10人。

交通部表示微解封後將有限度開放國家風景區、遊樂園、國旅團組團。在風景區封閉型景點，如野柳風景區等，開放具有單一出入口之園區、遊客中心，容留量為承載人數之40%，並採實聯制、戴口罩、出入口量測體溫的措施，最晚入園時間每日下午4時止。至於封閉型之室內展覽館、視聽室、教育場域等暫不開放。

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在開放型景點：因多屬戶外空間，所以依指揮中心規定加強防疫，保持安全社交距離，加強派員管制及巡查。水域活動設施原則不開放。

▲遊樂園、國家風景區有條件開放。（圖／指揮中心提供）

在觀光遊樂業部分，採單一進出口，並進行總量管制(園區最大承載量40%)及採預警、分流、管制等3級管理，全面實施實聯制，且遊客入園需全程配戴口罩，落實體溫量測，保持安全社交距離，最晚入園時間為下午4點前；另遊樂設施採預約制，遊客乘坐時保持安全社交距離，且設施使用後立即消毒，水域活動設施原則不開放等。

另外也開辦小型國旅團，旅行業可籌組總人數在9人以下之國旅團(含導遊等隨團服務人員)，且每日集合出發前應為旅客量測體溫，如於發現旅客發燒，應協助其就醫，並避免與其他旅客接觸。

業者並應注意各有關場所之防疫容留人數，及加強旅客消毒作業；另除於必要時（如用餐），旅客需全程佩戴口罩，業者並應準備口罩備用，搭乘交通工具及用餐時，則配合安排梅花座；至於住宿部分，則安排2人1室、1人1床或單人房。

陳彥伯表示，國旅團僅開放每團9人以下，包含隨團人員，若搭乘遊覽車或巴士，加上司機等於每車最多只能有10人。