　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭質疑違法募款千萬　兒權會理事長王薇君北檢提告護名譽

記者劉昌松／綜合報導

兒童權益促進協會日前遭爆料，疑似違規幫協助罹難者遺體整復的志工團體「76行者」募款上千萬元，兒權會理事長不滿聳動報導，誤導民眾以為鉅款流向私人戶頭，損害她和76行者召集人陳修將的名譽，王薇君8日在律師陳孟秀陪同下，前往台北地檢署遞狀，以王、陳個人名義提告妨害名譽。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲兒權會理事長王薇君(左起)在律師陳孟秀陪同下，到北檢控告媒體報導抹黑。（圖／記者劉昌松攝）

兒權會理事長暨76行者團隊發言人王薇君8日強調，這些捐款是民眾主動捐向兒權會，但兒權會志工人力少，又要顧及個資隱私，所以花了很長時間查帳整理，等76行者正式成立法人團體，就會依照捐款民眾的意願轉匯給76行者。律師陳孟秀表示，目前查帳完成5千多筆捐款，金額約1100萬元，其中包括少部分本來就是要捐兒權會的款項，現在都已陸續寄出收據。

王薇君表示，「一個媒體如果沒有善盡查證責任，而是含糊帶過，用聳動標題，許多人看到標題，以為錢進了我們私人帳戶，這對我的傷害有多大」，「我相信絕大多數的媒體人善盡查證責任，謹守記者分際，記者的專業就是真實地去報導，而不是用聳動的標題去殺人，我當天晚上真的非常難受，為什麼媒體這樣對待我，十年來王昊(姪子遭虐死案)事件，照顧我最多的是媒體，這次傷我最重的也是媒體。」

▲▼76行者。（圖／翻攝自臉書76行者遺體美容修復團隊）

▲「76行者」近年多次進入重大意外災害現場，協助罹難者修復遺體，義行獲得社會讚賞。（圖／翻攝臉書）

今年4月2日的花蓮太魯閣列車出軌意外，造成49死悲劇，「76行者遺體美容修復團隊」前往協助修復罹難者遺體，當時臉書上出現貼文，「如果想盡點力，歡迎大家捐款到兒童權益促進協會，可以捐款指名『給七六行者』或是『給太魯閣號事件』，捐款都是可以報稅打統編的」。

知情人士爆料，貼文者就是王薇君的女兒，王薇君後來才告知76行者總召集人陳修將有捐款，王、陳兩人曾為此發生爭執。知情人士表示，勸募卻沒有跟政府申請勸募字號，而且未於30日之內公布明細與所得金額等亦未公開徵信，已經違反《公益勸募條例》。

當時報導採訪王薇君表示，事後才知道女兒有發那個貼文，民眾的善款龐大，查帳超過千萬，如果申請關閉帳號，反而會引起民眾猜想，兒權會是不是有什麼問題，王薇君強調這些錢是很多善心民眾主動捐助，都會一一比對，也會開立收據，近期就要申報成立「76行者協會」，未來會把兒權會裡的善款轉進該協會的帳戶中，「我沒有私吞任何一毛錢！」

療癒！紓壓！心訣大公開

ET快訊
三級警戒擬延長726　陳時中認「還沒到降級條件」
獨／712微解封方案曝！餐廳開放內用　電影院、博物館也開放
北市48歲警猝死曾打過AZ！妻目睹陳屍沙發　不菸不酒留下2女
疫苗預約登記正式上路！　唐鳳：做過意願登記會保留
快訊／日本贈113萬劑AZ起飛了！　謝長廷曝疫苗上機畫面
3+11始末一次看！陳時中3度喊「我負責」　鄉民火了：700
柯文哲自稱被設局　衛福部還原現場反擊：有損他高智商形象
爆乳長髮妹PO網「30分鐘2500」　老司機開門驚喊：阿娘喂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

年輕妹和男友吵架！日月潭連傳2女輕生和失蹤　 警動員搶命

14歲被遺棄又遭重大車禍　孤兒網路叫賣「加大增粗」法國鱷魚膏

恐怖建築師愛玩生存遊戲！街頭練靶射貓鉛彈碎鼻樑　無良下場曝

獨／「龍王三太子」失業流落街頭　每月一萬出租銀行帳戶下場曝

地下兵工廠暗藏大學城民宅　警突襲起獲改造金牛座等6把長短槍

母湯喔！他與女友吵架灌消毒酒精輕生　只因被嫌沒禮貌

中年大叔哆啦A夢短T賣萌　卻喜歡這兩樣東西超反差

她IG上限動「居檢出包全校停課」　遭罰8千喊冤被騙：愚人節轉傳

遭質疑違法募款千萬　兒權會理事長王薇君北檢提告護名譽

爆乳長髮妹PO網「30分鐘2500」　老司機開門嚇壞驚喊：阿娘喂！

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

平板車四輪全爆「硬開高速公路」　冒出白色濃煙！網怒：破壞路面

士林火鍋店員工全是「罕病患者」　侏儒症店長改賣水餃度疫情危機

同住家人無法打疫苗、醫護沒紓困　工會理事長：拿命抗疫不偉大嗎？

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

年輕妹和男友吵架！日月潭連傳2女輕生和失蹤　 警動員搶命

14歲被遺棄又遭重大車禍　孤兒網路叫賣「加大增粗」法國鱷魚膏

恐怖建築師愛玩生存遊戲！街頭練靶射貓鉛彈碎鼻樑　無良下場曝

獨／「龍王三太子」失業流落街頭　每月一萬出租銀行帳戶下場曝

地下兵工廠暗藏大學城民宅　警突襲起獲改造金牛座等6把長短槍

母湯喔！他與女友吵架灌消毒酒精輕生　只因被嫌沒禮貌

中年大叔哆啦A夢短T賣萌　卻喜歡這兩樣東西超反差

她IG上限動「居檢出包全校停課」　遭罰8千喊冤被騙：愚人節轉傳

遭質疑違法募款千萬　兒權會理事長王薇君北檢提告護名譽

爆乳長髮妹PO網「30分鐘2500」　老司機開門嚇壞驚喊：阿娘喂！

沒看過的大谷！休息室練手臂停球　失敗露鬼臉球迷被萌翻

少了前主唱...F.I.R.挨酸改名「RIP」　團長老婆怒斥：公開幹譙帶風向

年輕妹和男友吵架！日月潭連傳2女輕生和失蹤　 警動員搶命

庹宗康《飢餓》來回跳「打我啊笨蛋」　重現經典片段...三帥秒答

柯文哲怨中央沒討論疫苗預約系統　唐鳳：3場會議北市出席過2次

三級警戒恐延至726　陳時中：還沒到降級條件

巨大股東會通過發放8元現金股利　歐美解封今年營運再創高峰

感謝三度捐疫苗！高雄百貨推日本美食工藝展　大血拚酬謝相挺

小嫻定居屏東曝「越來越清楚自己要什麼」　感性情書謝粉絲

交通場站「微解封」指引出爐！人流管制辦法曝　自由座仍停售

社會熱門新聞

極樂疫苗團！　小姐伴遊5天行情價曝

快訊／北市警無故未到班！陳屍三重住處

小琉球比基尼辣妹無罩解封！南半球波濤湧屁股蛋浮海

高雄物流倉庫火警　老闆心痛癱坐在地：去了…

女騎士倒地等救援　遭粗心計程車輾斃

爆乳長髮妹PO網　老司機開門驚喊：阿娘喂

即／台南東區大樓起火　住戶睡夢中驚醒

晨運民眾路跑澄清湖　驚見男屍

22歲女行員騎車上班　慘遭砂石車輾壓命危

三重大火「5人受困」　民眾驚：整棟燒起來

即／台中女墜橋輕生　意識模糊送醫搶救

即／遭迴轉砂石車猛撞！女騎士捲入車底命危

即／北市中正區驚傳墜樓　20歲男無呼吸心跳

北市熱心警打AZ後猝死　48歲不菸不酒

更多熱門

相關新聞

解封卡位！2728支登山隊申請太魯閣入山證

解封卡位！2728支登山隊申請太魯閣入山證

全國三級警戒自5月實施至今，全台實施軟性封城，各大風景區關閉禁止民眾進入，不過近日確診數連連下降，被憋壞台灣民眾早已蠢蠢欲動，開始卡位申請登山。太管處就表示，12日若如期解封後，截至9月5日，已有2728支登山隊，1萬271人申請入山。

財經網美罵人「白癡」挨告不起訴

財經網美罵人「白癡」挨告不起訴

將滿10年！灌毒拔甲虐殺2歲童昊昊卻逃死　

將滿10年！灌毒拔甲虐殺2歲童昊昊卻逃死　

台鐵盤點　67處恐有異物侵入

台鐵盤點　67處恐有異物侵入

民眾捐1千萬給「76行者」　召集人王薇君遭爆私吞

民眾捐1千萬給「76行者」　召集人王薇君遭爆私吞

關鍵字：

兒權會76行者王薇君陳修將募款妨害名譽勸募條例太魯閣

讀者迴響

熱門新聞

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封指引出爐

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

《木曜》被控「用鏡頭強迫店家給優惠」道歉了

「脫北正妹」近況照讓網友嚇傻

快訊／金希澈、MOMO分手了！

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

獨／撲滅3大群聚　指揮中心拚726降「二級警戒」

「紓困4.0補助再擴大」對象、條件一次看！

日媒台北支局長讚「陳時中創2大奇蹟」

「民進黨比國民黨還可怕」　柯文哲：控制媒體到我懷疑自己是共產黨

三級警戒726鬆綁　蘇貞昌：警戒延長、適度鬆綁

日媒爆江宏傑「與21歲女偶像親密」

解封後這縣市恐成破口！　藥師分析最怕不是雙北

「各行業解封指引」最快今公布　開放內用意見不一！八大續禁停

快訊／新北確診足跡公布！2全聯、2市場、1家樂福、文具店

更多

最夯影音

更多
新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善
女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面