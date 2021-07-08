遭質疑違法募款千萬　兒權會理事長王薇君北檢提告護名譽

記者劉昌松／綜合報導

兒童權益促進協會日前遭爆料，疑似違規幫協助罹難者遺體整復的志工團體「76行者」募款上千萬元，兒權會理事長不滿聳動報導，誤導民眾以為鉅款流向私人戶頭，損害她和76行者召集人陳修將的名譽，王薇君8日在律師陳孟秀陪同下，前往台北地檢署遞狀，以王、陳個人名義提告妨害名譽。

▲兒權會理事長王薇君(左起)在律師陳孟秀陪同下，到北檢控告媒體報導抹黑。（圖／記者劉昌松攝）

兒權會理事長暨76行者團隊發言人王薇君8日強調，這些捐款是民眾主動捐向兒權會，但兒權會志工人力少，又要顧及個資隱私，所以花了很長時間查帳整理，等76行者正式成立法人團體，就會依照捐款民眾的意願轉匯給76行者。律師陳孟秀表示，目前查帳完成5千多筆捐款，金額約1100萬元，其中包括少部分本來就是要捐兒權會的款項，現在都已陸續寄出收據。

王薇君表示，「一個媒體如果沒有善盡查證責任，而是含糊帶過，用聳動標題，許多人看到標題，以為錢進了我們私人帳戶，這對我的傷害有多大」，「我相信絕大多數的媒體人善盡查證責任，謹守記者分際，記者的專業就是真實地去報導，而不是用聳動的標題去殺人，我當天晚上真的非常難受，為什麼媒體這樣對待我，十年來王昊(姪子遭虐死案)事件，照顧我最多的是媒體，這次傷我最重的也是媒體。」

▲「76行者」近年多次進入重大意外災害現場，協助罹難者修復遺體，義行獲得社會讚賞。（圖／翻攝臉書）

今年4月2日的花蓮太魯閣列車出軌意外，造成49死悲劇，「76行者遺體美容修復團隊」前往協助修復罹難者遺體，當時臉書上出現貼文，「如果想盡點力，歡迎大家捐款到兒童權益促進協會，可以捐款指名『給七六行者』或是『給太魯閣號事件』，捐款都是可以報稅打統編的」。

知情人士爆料，貼文者就是王薇君的女兒，王薇君後來才告知76行者總召集人陳修將有捐款，王、陳兩人曾為此發生爭執。知情人士表示，勸募卻沒有跟政府申請勸募字號，而且未於30日之內公布明細與所得金額等亦未公開徵信，已經違反《公益勸募條例》。

當時報導採訪王薇君表示，事後才知道女兒有發那個貼文，民眾的善款龐大，查帳超過千萬，如果申請關閉帳號，反而會引起民眾猜想，兒權會是不是有什麼問題，王薇君強調這些錢是很多善心民眾主動捐助，都會一一比對，也會開立收據，近期就要申報成立「76行者協會」，未來會把兒權會裡的善款轉進該協會的帳戶中，「我沒有私吞任何一毛錢！」

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