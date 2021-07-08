快訊／日本贈113萬劑AZ起飛了！　謝長廷曝疫苗上機畫面

▲日本贈113萬劑疫苗已經起飛，駐日代表謝長廷曝光裝載畫面。（圖／謝長廷臉書）



記者陶本和／台北報導

日本外務大臣茂木敏充6日在例行記者會宣布，將追加提供台灣113萬劑AZ疫苗，並在8日運抵台灣。據了解，班機將在台北時間上午10時45分從東京起飛，預計下午2時40分準時降落；而駐日代表謝長廷也在臉書曝光疫苗裝載畫面，並宣布「飛機起飛」。

茂木敏充6月25日在例行記者會上曾宣布，將追加提供約100萬劑AZ疫苗給台灣，而運送時間還待協調，預估將在七月中旬以前。不過，他在本月6日則正式宣布，將在8日運送113萬劑。

據了解，運用113萬劑AZ疫苗的專機，將在台北時間上午10時45分從東京起飛，預計會在下午2時40分準時降落。

對此，謝長廷也在臉書曝光疫苗裝載的畫面，並宣布「起飛」。他說，淡淡的憂傷，今天的鄉愁是疫苗，113萬劑，人在日本，心在台灣，祈望每一劑都受到珍惜，每一劑都守護到故鄉的人，飛機已經消失在遠方的雲層，遠望可以當歸。

▼日本贈113萬劑疫苗已經起飛，駐日代表謝長廷曝光裝載畫面。（圖／謝長廷臉書）



▼日本贈113萬劑疫苗已經起飛，駐日代表謝長廷曝光裝載畫面。（圖／謝長廷臉書）

