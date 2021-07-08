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社會 社會焦點 保障人權

無照還扮街頭飛車綁匪！3屁孩砸車擄人　17歲少年驚魂3小時獲救

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區7日晚間發生一起擄人案，17歲曾姓少年因與友人20歲陳男有財務糾紛，昨晚開車時遭陳男夥同2名未成年男子分別開2部車攔下，陳等人打開車門後持棍棒朝曾猛打一番後，強行押上車將曾帶走。警方獲報後，立即以車追人，於3小時內在北屯區北屯路找到涉案車輛，成功救出曾姓少年，陳等3人將依聚眾鬥毆、妨害自由等罪嫌移送偵辦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳嫌等人持棍棒朝車內的曾姓少年猛打，隨後押上車帶走。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市太平警分局昨日晚間近9時獲報，稱光興路有行車糾紛，到場後發現1輛自小客遭毀損，現場民眾則稱有1男子遭強行帶離現場，警調閱監視器掌握涉案車輛，於3小時內在北屯區北屯路一帶發現車輛，救出曾姓少年。

警方調查，曾姓少年未滿18歲，與20歲陳男因車輛租賃產生糾紛，昨晚陳男偕同17歲張姓少年、16歲潘姓少年，分別駕駛2輛自小客於光興路攔下曾所駕駛的自小客，根據監視器畫面顯示，陳等人攔車後，打開曾自小客車門，並持棍棒朝曾一頓猛打，隨後身穿黑色上衣的曾被帶上陳等人的車輛，駛離現場。

涉案的陳、張、潘已被帶回派出所偵查，據了解，張、潘2人自恃未成年身分，對警態度不佳，對於訊問閉口不答，要求須律師到場才肯說話，目前律師已到場協助案情釐清。全案將依違反刑法聚眾鬥毆、妨害自由、傷害及毀損等罪嫌移送偵辦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方3小時內循線在北屯區找到陳男等人，帶回所內偵訊。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方表示，暴力不能解決問題，對於脫序行為警方必定強勢執法，不容許不法行為挑戰公權力，以保障安寧秩序及人民生命財產安全。

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