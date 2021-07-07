椎心之痛！柔道童父PO悼念短片：對不起，我們來世再當父子

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區7歲黃姓男童，4月遭何姓柔道教練、學長過肩摔20多次，導致傷重昏迷，撐了70天，於上月29日心臟衰竭離世，黃父今日在臉書貼出愛子生前照片，製作約2分半鐘的影片，並自唱歌星周興哲歌曲《愛情教會我們的事》，表達對子之愛。黃父並指出，10日就是黃童的告別日，希望大家能在臉書上寫下對黃童關心與祝福的話。

▲黃父在臉書PO出悼念兒子的短片，自唱《愛情教會我們的事》表達不捨。（圖／截取自黃父臉書）

黃父今日在臉書表示，這禮拜六就是黃童告別大家的日子，他向各位好朋友請求，希望大家能在當日，在自己的臉書版面寫下對黃童關心與祝福的話。

黃父在臉書貼出黃童生前的照片，製作跑馬燈影片並自唱周興哲歌曲《愛情教會我們的事》，其中歌詞「這世界，很微妙 越在乎想要，往往得不到」、「多麼幸運，擁抱你，多麼遺憾，失去你」、「學會刻骨銘心，懷念都是你」，種種遺憾意境，藉由黃父口中唱出，都令人感到相當不捨。

▲▼黃父在臉書貼出愛子生前照片，製作約2分半鐘的影片。（圖／截取自黃父臉書）

黃父最後寫下，雖然孩子離開爸爸身邊，卻永遠停留在爸爸心裡，如果不是大人的過錯，孩子不會那麼早離開世間，「爸爸對不起你，沒有好好保護你，我們約定來世在當父子」，並在文末標記「永遠的寶，心碎的爸爸」。

▲黃父在臉書寫下黃童的告別日。（圖／截取自黃父臉書）

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