人妻買玩具壞壞！老公面前喊「別人名」：我愛你…他知小王身分綠炸

▲人妻在老公面前叫其他人名字，他驚知小王身分傻了。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／新北報導

新北一名人夫聽到妻子半夢半醒間竟喊著別人的名字，還告白「我愛你」，進一步蒐證才發現，老婆竟大搞外遇，還曾上網購買情趣用品，而小王的真實身分是一名女性，讓他心碎不已，決定向妻子、小王提告求償。日前法院判決出爐！

人夫主張，與妻子結婚1年多後發現，妻子時常躲在房間裡玩交友軟體，2019年10月間甚至開始以年幼孩子哭鬧聲太吵、要打工兼差為由搬出住所，之後對孩子的狀況也並不關心，就連孩子要開刀，也在不了解孩子身體狀況的情況下就草率簽下同意書。

某次他照顧感冒的妻子，不料，妻子服用藥物後，半夢半醒間脫口而出，「小王(姓名)，我愛你」，並當著他的面前與小王講電話、傳曖昧訊息，他見到螢幕上不斷跳出的訊息，才發現妻子不僅外遇，外遇對象還是一名「女子」，讓他驚愕不已。除此之外，人夫還發現，妻子在網路購物平台上購買情趣用品，決定向妻子、小王求償40萬元。

人妻辯稱，是因為婆媳問題、小孩照顧問題受委屈才會躲在房間裡，反指控丈夫控制欲強、容易疑神疑鬼，強調自己與小王是同事，因年齡相仿、聊天話題相近，2人才會結為女性閨蜜，當她傾訴婚姻中的煩惱時，小王能給予她精神上的安慰與支持，又因女性彼此間互動相較於男性本來就比較親密，就算有比較親暱的言語及表達方式，也是常理之中。另外，就算她購買情趣用品，也不能代表她與小王有發生親密行為。

法院勘驗各項事證後認為，人夫是無意間撞見妻子的不軌行為及跡證，為了保障配偶身分的法益，才會合理蒐證，所提交的證據可以採信。且人妻與小王的對話包括，「想填滿妳身分證配偶欄的空白處」、「成為那個可以陪妳白頭偕老廝守一生的人」、「我們十指相扣，彼此相愛」、「愛妳是不變的諾言」、「我愛妳！我愛妳！我真的好愛妳」等

法院認為，這已逾越已婚配偶與友人的正常往來分際，明顯是情人交往的親密言行，且人妻也曾為這段「同性關係」對人夫表示歉意，最後不採信人妻的說詞，判2人應連帶賠償人夫30萬元。