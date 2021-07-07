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花蓮打卡點「石門雙心」被隕石擊斷崩壞？　鄉公所心碎：修不好了

▲▼震到心碎！花蓮打卡點「石門雙心」斷裂崩壞　鄉公所慟：修不好了。（圖／豐濱鄉公所）

▲花蓮東海岸知名景點「石門雙心」驚傳斷裂。（圖／豐濱鄉公所）

記者許力方／綜合報導

心碎！花蓮豐濱鄉東海岸台11線上的知名打卡景點「石門雙心」，7日被發現雙心石雕作品的右側斷裂倒塌，引發當地網友、旅遊部落客熱論紛紛，開玩笑稱「被隕石流星擊中？」對此，鄉公所指出，目前已經拉起警戒線，雙心作品因設置鄰近海岸近10年，風吹日曬下，加上近日地震頻繁，可能導致自然損壞，且修不好了。

台11線約60.5公里處，位於豐濱鄉的石門班哨角雙心石雕作品，7日經豐濱鄉公所人員巡檢轄內景點設施時回報右心崩塌毀壞，現場會勘後已經拉起警戒線和告示牌，避免民眾受傷。鄉公所指出，石門班哨角休憩區內設置的雙心石雕作品，是東海岸沿線360度望海的首推景點，吸引許多網美來打卡。

▲▼震到心碎！花蓮打卡點「石門雙心」斷裂崩壞　鄉公所慟：修不好了。（圖／豐濱鄉公所）

▲▼石門雙心地震崩壞！鄉公所心碎：難以修補。（圖／豐濱鄉公所）

▲▼震到心碎！花蓮打卡點「石門雙心」斷裂崩壞　鄉公所慟：修不好了。（圖／豐濱鄉公所）

鄉公所指出，因雙心設置鄰近海岸近10年，在日曬風吹下曾數次修補，近日海邊陣風大，又逢地震頻繁，可能導致自然損壞。鄉長江莉婷受訪表示，「石門雙心」裝置藝術是鐵鑄和水泥材質，經過10年來在風雨日曬海蝕等，原本公所今年就已著手進行的改造計畫，包括優化「石門雙心」景觀，未料這次崩壞，經評估難以修復，會找在地藝術家一起來討論，希望設計出具備有在地文化元素、又能結合海岸線景觀的裝置藝術作品。

石門（kote’p）附近的地區，當地阿美族人稱為「kalanaman」，意思是集合「吃早餐的地方」，因族人靠海吃海，石門海岸的礁岩地形可以捕魚、採海菜及捉龍蝦，過去港口的族人走路到這邊，吃完早餐就開始工作，因而得名；疫情三級警戒以來，豐濱鄉包括海上古道、月洞、石門班哨角等景點都處於關閉狀態，沒有遊客的情況下，在地人捕魚捉龍蝦也無法提供餐廳收購，生計陷入困境。

▼石門雙心位在東海岸，為360度望海的首推景點。（圖／豐濱鄉公所）

▲▼震到心碎！花蓮打卡點「石門雙心」斷裂崩壞　鄉公所慟：修不好了。（圖／豐濱鄉公所）

▲▼震到心碎！花蓮打卡點「石門雙心」斷裂崩壞　鄉公所慟：修不好了。（圖／豐濱鄉公所）

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