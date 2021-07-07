花蓮頻地震！連台北都有感　學者曝原因：一周內不排除再震

▲花蓮近期地震頻繁。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者崔至雲／台北報導

近日花蓮地震頻繁，最大震度大約落在4級左右，連在台北的民眾也相當有感。學者指出，花蓮、台東就是在板塊交界處，地震本來就很頻繁，但最近有感地震確實多一點，而台北也有感是因為「盆地效應」影響，預估未來幾天仍會發生類似強度的餘震。

花蓮5日晚上10點以及11點分別發生3級及４級地震、6日晚間6點26分也發生一起4級地震，今日（7日）凌晨3時21分又發生4級地震。有網友表示，雖然花東常發生地震，但這幾天連位在台北的他都有感，不禁擔心是否正常。

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中正大學地震研究所副教授石瑞銓向《ETtoday新聞雲》表示，近期在花蓮發生地震的地方就是在板塊交界處，地震本來就很頻繁，「只是最近讓人有感的確實是多一點」。

石瑞銓解釋，這樣的地震其實不大，但因台灣是盆地，因此有「盆地效應」，也因為台北盆地的土壤比較鬆軟，如同布丁一樣，輕輕一拍就會一直晃，尤其在關渡附近特別有感，地震波傳到那邊晃得特別厲害。

石瑞銓說明，這幾次的地震算是正常釋放，但是因為持續滿多天了，推估未來幾天還是可能會有地震發生的機率。

▲花蓮6日18時發生規模4.5地震。（圖／中央氣象局）



