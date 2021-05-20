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生達製藥、生泰合成狂燒巨煙遮天！化學品頻傳爆炸　廠房陷火海

記者林悅／台南報導

▲台南新營區生達製藥清晨發生火警，消防局出動約70部各式消防車及人員160人趕往救援，由於現場是有毒化學品起火，冒出大量濃煙，正全力滅火中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼台南新營區生泰合成清晨發生火警，消防局出動約70部各式消防車及人員160人趕往救援，由於現場是有毒化學品起火，冒出大量濃煙，正全力滅火中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市新營上市公司生達製藥驚傳大火，經查，是隔壁緊鄰的關係企業「生泰合成」先火警，火勢延燒到生達廠房。台南市消防局出動約70部各式消防車、160人趕往救援，由於現場是有毒化學品起火，且火勢一發不可收拾，現場爆炸聲不斷、巨大濃煙遮天。消防人員拉多條水線並架起水線座砲塔緊急搶滅，台一線長榮陸橋至高鐵橋下暫雙向封閉，1廠房陷入火海，幸無人受困，消防人員正全力滅火中。

▲台南新營區生達製藥清晨發生火警，消防局出動約70部各式消防車及人員160人趕往救援，由於現場是有毒化學品起火，冒出大量濃煙，正全力滅火中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南新營區生達製藥清晨發生火警，消防局出動約70部各式消防車及人員160人趕往救援，由於現場是有毒化學品起火，冒出大量濃煙，正全力滅火中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼台南新營區生泰合成、生達製藥清晨發生火警，消防局出動約70部各式消防車及人員160人趕往救援，由於現場是有毒化學品起火，冒出巨大濃煙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南新營區生達製藥清晨發生火警，消防局出動約70部各式消防車及人員160人趕往救援，由於現場是有毒化學品起火，冒出大量濃煙，正全力滅火中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南新營區生達製藥清晨發生火警，消防局出動約70部各式消防車及人員160人趕往救援，由於現場是有毒化學品起火，冒出大量濃煙，正全力滅火中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南新營區生達製藥清晨發生火警，消防局出動約70部各式消防車及人員160人趕往救援，由於現場是有毒化學品起火，冒出大量濃煙，正全力滅火中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於20日清晨6時16分許據報，新營區土庫里生達製藥的關係企業發生火災，馬上派遣新營、柳營、鹽水及後壁，白河中隊，計4分隊12車前往搶救，由於火勢很大並冒出大量濃煙，再加派第2梯次白河、東山，第三梯次六甲、下營，計8分隊22車搶救。

▲台南新營區生達製藥清晨發生火警，消防局出動約70部各式消防車及人員160人趕往救援，由於現場是有毒化學品起火，冒出大量濃煙，正全力滅火中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南新營區生達製藥清晨發生火警，消防局出動約70部各式消防車及人員160人趕往救援，由於現場是有毒化學品起火，冒出大量濃煙，正全力滅火中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營車組首先到達火場，發見火勢很大，初估燃燒面積約2000平方公尺，初步懷疑瓦斯管線著火，現場不斷傳出爆炸聲，基於安全考量，消防局長李明峯下令消防人員全數撤退到廠外，並架數座水線砲塔全力防護火勢擴大。

▲台南新營區生達製藥清晨發生火警，消防局出動約70部各式消防車及人員160人趕往救援，由於現場是有毒化學品起火，冒出大量濃煙，正全力滅火中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南新營區生達製藥清晨發生火警，消防局出動約70部各式消防車及人員160人趕往救援，由於現場是有毒化學品起火，冒出大量濃煙，正全力滅火中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南新營區生達製藥清晨發生火警，消防局出動約70部各式消防車及人員160人趕往救援，由於現場是有毒化學品起火，冒出大量濃煙，正全力滅火中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南新營區生達製藥清晨發生火警，消防局出動約70部各式消防車及人員160人趕往救援，由於現場是有毒化學品起火，冒出大量濃煙，正全力滅火中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因爆炸聲不斷，警消一度研判是否瓦斯管線爆炸，但據大台南瓦斯公司回應「現場並無瓦斯管線」。據了解現場存放有毒化物磷苯2甲酸及丙酮，計約50多種化學物，通報毒化災應變隊到場支援，並增派30多分隊，消防車約70部及人員160人前往搶救。台南市環保局人員也派員到場監測空品。

消防局長李明峯趕抵現場指揮搶救，奇美實業也支援消防車前來協助搶救，現場初步調查，無人受傷受困。上午9時 20分許火勢已撲滅，現正進行殘火處理中。

初估災害勘查，起火廠為生泰合成製藥，燃燒面積1460平方公尺，燃燒位置在南側連棟3樓鐵皮建物，工廠用途在製作西藥原料；延燒廠：生達製藥，燃燒面積540平方公尺，燃燒位置後方東北側1間3樓鐵皮建物，工廠用途製作藥物成品。總共燃燒面約2000平方公尺，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

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