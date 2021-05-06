師父救我，實在吃不下了！　景區孫大聖「香蕉吃到飽」快成豬八戒

▲網友替孫悟空求情，別再餵了，再餵就成豬八戒了。（圖／翻攝揚子晚報）

記者魏有德／綜合報導

河北邯鄲五指山景區近日推出工作人員扮演孫悟空，模擬被壓在五指山下的情節，藉此與遊客互動，獲得廣大好評。看著扮演孫悟空的工作人員不停地吃著遊客餵食的水果和香蕉，有網友笑稱，「挺好，下個月就能扮演豬八戒了。」也有民眾替工作人員求情，「師父救我，實在吃不下了！」有趣場景令人莞爾。

▲河北五指山景區推出孫悟空與遊客互動實景表演。（圖／翻攝揚子晚報）

《揚子晚報》報導，景區相關人士表示，這是五一假期新推出的節目，孫悟空是由工作人員扮演，遊客反映挺好的。由於扮演孫悟空的工作人員需要模擬被壓在五指山石頭堆下的場景，因此，工作時僅露出上半身，下半身得趴在石頭造景裡，十分辛苦。

據了解，孫悟空扮演者每天只需上午工作2個半小時、下午工作3個小時，遊客少時還可有休息時間。看似輕鬆的工作內容，卻有著「另類」的困擾。先不論穿上一身行頭趴上幾小時，遊客花式拍照餵食才是最令工作人員害怕的一點。

有網友便開玩笑地替孫悟空求援，「師父救我，實在吃不下了！」；「趕緊立個禁止投餵的牌子呀」；「最後胖成豬八戒，真的出不來了」。