山西老兵把「山竹」當炸彈　「飛撲下壓」原因藏洋蔥引網友致敬

記者魏有德／綜合報導

山西太原一名老人家將滾落地面的山竹看成炸彈，身手矯健的撲向山竹，用身體壓著防止旁人受到傷害，讓一旁端著山竹的女孩不知所措。看護人員趕到後，將老人攙扶起來並向女孩解釋，女孩才知道，原來老人家參加過抗戰，目前患有阿茲海默症，見到地上滾動的山竹，腦中瞬間喚起戰時回憶，才會本能反應的想要保護身邊的人。

▲山西太原一名老爺爺在養老院誤以為山竹是炸彈，身手矯健的用身體壓住它。（圖／翻攝北青網）

《北青網》報導，山西太原一名老兵看見山竹落地以為是炸彈，立即飛撲壓在身下的影片今（５）日引起網友關注。據了解，一位住在養老院的老爺爺經過走廊時，突然看見一顆「炸彈」滾落在地上，同一時間，老爺爺反射性的直接撲倒在地，將「炸彈」壓在身下，防止「炸彈」爆炸傷及他人。

▲老爺爺患有阿茲海默症，看到地上滾動的山竹，本能反應是炸彈。（圖／翻攝北青網）

不過，這顆「未爆彈」其實是水果「山竹」，一名女孩端著一盤山竹經過走廊時，有一顆不慎滾落在地，才讓這位患有阿茲海默症的老爺爺喚起戰時記憶，本能反應的撲向「山竹」。

畫面曝光後，這位抗戰老兵的舉動讓網友們感動，尤其是得知老爺爺患有阿茲海默症還有如此反應，一面倒地稱讚他，「到老都是勇士」；「令人肅然起敬的本能」；「病了都還想著捨己救人」。