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白宮印太協調官「不支持台獨」　陸：希望美中「相向而行」

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國白宮國安會印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）6日表示，美國支持強健的美台「非官方」關係，但不支持台灣獨立。對此，大陸外交部發言人汪文斌7日敦促美方切實恪守一中原則，並強調希望美方同中方相向而行。

汪文斌指出，關於中美關係，中國的發展進步靠的不是誰的恩賜和施捨，而是中國人民艱苦奮鬥的結果，中方始終致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將繼續堅決捍衛國家主權安全和發展利益，「希望美方同中方相向而行，採取理性務實的對華政策，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。」

汪文斌提到，中方在台灣問題上的立場是一貫明確的，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是中美關係的政治基礎，「我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，在涉台問題上謹言慎行，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。」

▼白宮國安會印太事務協調官康貝爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國國安會印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）。（圖／達志影像／美聯社）

汪文斌還說，中國力量的增長是世界和平力量的增長，中華民族的血液中沒有侵略他人，稱王稱霸的基因，中國堅守和平和睦和諧的理念，堅定奉行獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，為政治解決熱點問題，維護國際地區和平穩定，提出中國方案，作出中國貢獻，始終做世界和平的建設者。

汪文斌強調，中國捍衛的是國際公平正義，中國人民是崇尚正義、不畏強權的人民，中國歡迎一切有益的建議和善意的批評，但絕不接受教師爺一般頤指氣使的說教，將堅定不移走自己的路，「中國不會去侵犯別國主權，干涉別國內政，也決不允許別國侵犯中國主權，干涉中國內政。這不僅是維護中國的正當權益，更是維護廣大發展中國家的正當權益，維護國際關係的基本準則。」

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