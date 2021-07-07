拜登政府表態不支持台獨　外交部：台灣主權獨立「是事實也是現狀」

▲美國國安會印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳家祥／台北報導

美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）6日明確表示，「我們支持強健的美台『非官方』關係，但不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性」。對此，外交部回應，中華民國台灣是一個主權國家，不是中華人民共和國的一部份，這是事實，也是現狀。

美國白宮國安會印太事務協調人坎伯（Kurt Campbell）於7月6日在華府出席「亞洲協會」（Asia Society）活動時，強調美國支持與台灣維持強勁的非官方關係，並重申支持台灣的國際角色，特別是在對抗疫情與爭取疫苗方面，不應被排除在外。

外交部對坎博協調人支持台灣參與國際事務的立場表示歡迎與感謝，並對美國政府及時捐贈我國250萬劑疫苗，共同對抗疫情的堅定友誼重申由衷謝忱。

外交部發言人歐江安說，拜登政府自上任以來，已多次強調對台灣的支持「堅若磐石」（rock-solid），也積極聯合盟友表達對台海和平穩定的高度重視。台灣也是負責任且可靠的夥伴，我方與美國在許多區域及全球性議題都有非常緊密的合作，樂願對國際社會繼續做出貢獻。

歐江安強調，中華民國台灣是一個主權國家，不是中華人民共和國的一部份，這是事實，也是現狀。我國政府一貫以穩健、務實的態度審慎處理兩岸關係，捍衛自由民主制度，爭取台灣更寬廣參與國際事務的機會，並且已贏得美國及其他理念相近夥伴的高度肯定與支持。

歐江安說，外交部將在現有堅實基礎上，持續與美國緊密合作，繼續強化雙方的實質友好夥伴關係。