疫情影響下筆電需求爆增　各大品牌誰能脫穎而出？

▲三級警戒帶來在家工作及網路學習新生活方式，也帶來筆電銷售暴增的市場狀況。（圖／i-Buzz網路口碑研究中心授權，下同）

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五月中台灣新冠疫情升溫，三級警戒使得所有實體活動被迫轉到網路進行，帶來在家工作及網路學習新生活方式，也帶來筆電銷售暴增八倍的市場狀況。目前筆電市場的品牌競爭、產品競爭狀況如何？消費者在選購筆電時考量哪些要點？將透過產業口碑數據庫資料告訴你！

Apple聲量冠軍 台灣三大品牌緊追在後

透過i-Buzz產業口碑數據庫檢視2020筆記型電腦數據，雖然Apple遙遙領先其他品牌，但Apple好感度卻明顯低於排名居後的雙A，在十大品牌中更是敬陪末座，有較多的負向評價，主因在於消費者的使用習慣差異，國人還是習慣與Windows系統相容的文書處理軟體。

後段品牌則有兩個值得注意的地方，一為日系品牌TOSHIBA的聲量僅第七名，但好感度卻以91.9遙遙領先其他品牌，網友表示雖然東芝已宣布於2020年退出個人電腦市場，然而網友仍滿意其筆電的精緻耐用度；二為美國品牌DELL，好感度高於平均，雖然價格競爭力稍顯不足，網友卻表示其保固服務遠勝他牌，是少數由工程師到府維修的筆電品牌。

筆電產品各有千秋 滿足學生族、電競族及商務族群需求

進一步檢視筆電Top10熱門產品，果粉擁護的Mac兩大系列MacBook Pro及MacBook Air最受歡迎。2020年Apple推出M1系列，改採自家研發的ARM架構M1晶片，帶來超過一般文書筆電的兩倍續航力與效能，相當適合純Mac環境使用者，且規格升級卻未漲價，因此有高度的討論聲量。

在Mac後面脫穎而出的是Acer Aspire 3系列，網友表示此系列適用於執行輕型任務，適合預算有限的學生或小資族，相較於同等價格筆電，該產品邊框設計更薄，有大尺寸螢幕亦可180度完全推平，有全尺寸鍵盤及觸控板，適合學生上課和討論報告；而Genuine 15H及ASUS-TUF Gaming系列則是網友推薦兼具性價比的電競筆電，散熱表現佳足以支應長時間的影音娛樂。

商務人士專用的Microsoft Surface及ASUS Zenbook系列，是兼具輕薄及效能的商務筆電，重量皆不到1.5公斤，輕巧高質感的外型適合在外處理業務，Microsoft Surface搭配的觸控螢幕及手寫筆，延伸消費者對於手機及紙筆的使用經驗，因此累積不少的擁護者。

筆電五大購前考慮要素 網友關注規格及保固服務

專家語詞庫筆電產業熱門關鍵字顯示，台灣消費者購買筆電主要關注「硬體規格、保固服務、外觀設計、遊戲體驗及價格」五大面向。硬體規格來看，消費者看重筆電的運行穩定度、性能和電池續航力。為提升使用效率，網友偏好省電及防震的固態硬碟（SSD），硬碟部分若有玩遊戲或是編輯影像，容量需求則超過1TB，同時期待配備容量較高的記憶體（RAM），中央處理器（CPU）至少在i5以上，若基於頻繁外出，續航力持久為消費者的關鍵考量。

從保固服務來看，消費型電腦保固1-2年，商用型電腦則可能提供至3年保固，消費者表示保固時間長，能提升其購買意願。外觀設計方面，消費者看重筆電的重量和尺寸，特別是商務族群，輕巧機身和輕薄螢幕很重要，偏好13或14吋的筆電；學生族群則偏好適用學習的15吋以上尺寸螢幕，但是輕薄可放置書包的筆電。

整體而言，若是消費者需求為入門型文書筆電，可接受價格約落在2至3萬元，通常品牌也主打高效能及輕薄；若是需求為電競型筆電，消費者可接受價格約3萬元以上，期待高效能硬體規格滿足遊戲體驗及繪圖用途。另外，台灣消費者相當仰賴Mobile01、Dcard 3C或PPT NB shopping版分享或獲取筆電即時產品訊息，品牌也能藉此關注網友對於產品的評價，作為產品改善及行銷的參考。

塑造產品區隔性 養成擁護者的再購意願

綜觀台灣的筆電消費市場，消費者考慮購買筆電的關鍵要素為效能、外觀輕薄及價格，促使各品牌百家爭鳴皆有擁護者。疫情帶來重度網路使用需求，台灣筆電品牌可蒐集分析消費者使用需求的轉變，祭出適用的筆電機型，透過市場的熱門機型觀察，以及熱詞關鍵字需求探勘，去開發出對應各族群需求的相關產品，藉此品牌得以在高度競爭的筆電市場殺出重圍。

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