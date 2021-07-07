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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃偉哲嗆「向特權低頭」　柯文哲：不能有壓力就失去冷靜

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲日前批評，開放第7類人員施打疫苗，是中央幫地方製造「特權疫苗」，說法引發綠營不滿。台南市長黃偉哲接連砲轟「台北疫苗最多，這不是特權什麼才是」、「全國都在忍」、「各縣市都有壓力，不能因此向特權低頭」。對此，柯文哲回應，不能因為有壓力失去冷靜。

柯文哲7日在疫情說明記者會上表示，這段時間對疫情、對所有首長來講都是壓力，不能因為有壓力就心浮氣躁，失去冷靜，疫情越緊長，就要越沉著，把疫情處理掉，這樣就好了。

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