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拜登政府不支持台獨　國民黨發聲了

▲▼立法委員江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）6日明確表示，「我們支持強健的美台『非官方』關係，但不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性」。對此，國民黨主席江啟臣認為，美國政府是提醒民進黨台獨之路走不通，「中華民國」是最大公約數。

國安會前秘書長、台日關係協會會長邱義仁日前接受前總統陳水扁廣播節目提到「台灣要宣布獨立，不是台灣人民自己決定，說起來很殘酷，但這是現實，要考慮國際形勢、中國可能作為」。坎伯6日在智庫「亞洲協會」（Asia Society）舉辦的一場活動中指出，美國支持與台灣之間有力的非官方關係，但不支持台灣獨立，「我們充分體認、瞭解此事的敏感性」。

對此，江啟臣今在臉書上回應，嗆總統蔡英文要台獨民進黨自己去，批評民進黨卻始終不願意放棄利用這個虛幻的海市蜃樓，製造一波波的仇恨和瘋狂。

江啟臣說，履行身為中華民國執政黨的憲政責任，和堅持台獨意識形態之間，這2個目標本身就是衝突與矛盾。民進黨卻仍一方面享受憲法賦予的權力，另一方面又週期性的拋出修憲提案、「台灣地位未定論」的主張，並加速歷史教科書「去中華民國化」的進程。不斷在掏空憲法的內涵，侵蝕台灣社會的政治共識，不但讓兩岸關係的基礎更加薄弱，也造成社會撕裂、不斷虛耗的惡性循環。

江啟臣表示，相較民進黨的表裡不一，國民黨始終堅持中華民國路線，以及中華民國憲法所代表的價值。國民黨深知，中華民國憲法體制，不但是兩岸往來的基石，溝通的語言與臍帶，更是置身國際最有力的支點。

江啟臣認為，美國的明確表態是給民進黨政府一個明確的提醒。蔡政府在兩岸關係上，過度對立的政治操作，不但已經讓兩岸陷入逐漸難以挽回的僵局，更影響美方戰略模糊下可以保持的彈性，衝擊區域穩定。類似的宣示與表態，不但是向中國大陸釋放善意，宣示回歸美國傳統外交路線，更是意圖拉緊民進黨早已鬆落的韁繩。

江啟臣呼籲，蔡政府該體認到在現有的國際形勢和兩岸結構下，台獨之路是走不通的。擁護現有的中華民國體制，回歸既有的兩岸對話基礎，盡可能的維護兩岸關係和平穩定，爭取台灣最大的自主性，才是對當前台灣最務實、最有利的一條路。

江啟臣指出，中華民國是最大公約數。請蔡總統明白宣示捍衛中華民國，所有涉及國號領土現狀和國家定位的改變，不會進入修憲委員會。更應該將大陸時期的中華民國歷史，重新放回教科書。政府文書和新聞發佈上，也應該回歸憲法稱對岸為「中國大陸」，展現對於中華民國憲法最基本和最直接的尊重。

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