車友慫恿人妻離婚！人夫一查見「身心都合」崩潰　她親曝：我們做了

▲人妻與車友搞婚外情，丈夫見露骨對話崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／新竹報導

新竹一名人妻小君（化名）與車友阿宏（化名）發生婚外情，不但互傳鹹濕對話，還在情人節當天拋下丈夫與阿宏甜蜜約會，甚至親口告訴丈夫，自己已與阿宏發生關係，讓丈夫痛苦不堪。另外，阿宏還不斷慫恿小君離婚，小君丈夫氣得一狀告上法院，最終獲賠25萬元。

小君丈夫指控，阿宏明知道小君已婚，卻仍與小君發展婚外情，經常視訊聊天，甚至還有諸多露骨、曖昧的對話，而小君更親口告訴他，自己已與阿宏發生關係，甚至在情人節時拋下他，與阿宏甜蜜約會。他得知後積極與小君溝通，但沒想到，就在小君下定決心與他重新經營家庭關係時，阿宏卻不斷騷擾，甚至慫恿小君離婚，讓他一氣之下對阿宏提告求償。

對此，阿宏否認與小君的姦情，辯稱，2人是車友關係，而因小君外向、活潑，與車友間經常有文字嬉鬧，他也因此與小君的對話較為熱絡，但2人之間僅止於文字上的對話，並沒有性行為。

不過，法官審理時勘驗對話紀錄，發現2人經常互表愛意，小君更曾對阿宏說，「我也愛你」、「我愛你懶覺」等，小君還另外說，「這個手機指紋感應蠻靈的，我一摸他就打開了」，阿宏則回，「你一摸我也開了」，小君又說，「你還沒摸就開了。」此外，還有，「做愛」、「上床」、「心理身體都太合」等對話，法官因此認定阿宏侵害小君丈夫配偶權，最終判他須賠償25萬元。全案可上訴。