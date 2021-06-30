鮪魚罐頭吃到一半挖出小黑點　內行人曝「黑變」4原因

記者黃翊婷／綜合報導

民眾在家防疫，可能會多買一些能夠長時間儲存的食物，例如罐頭或泡麵。一名網友在臉書《爆系知識家》提問，27日打開鮪魚罐頭，吃到一半發現有很多小黑點，「請問這樣是正常的嗎？」沒想到意外掀起大家熱烈討論。

▲原PO全文。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

原PO表示，開封的鮪魚罐頭不是胡椒口味，吃到一半才發現有很多小黑點，但以前吃鮪魚罐頭都沒有發現這個情況，心中有疑慮，這才決定PO文請教，「請問這樣是正常的嗎？謝謝大家。」

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其他網友看完問題紛紛留言建議，「可能是魚皮屑或黑肉邊」、「我覺得看起來像發霉，有疑慮就丟了吧，免得吃壞肚子」、「撈掉就好了，有可能是血管或魚肉某部分偏深色的肉，拿起來捏捏看，如果不像肉就不要了，是的話，搓它應該會像肉組織那樣化開」。

▲魚肉罐頭開封前、後都有可能出現黑變的情況。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

而根據行政院農業委員會水產試驗所網站公布的資料顯示，魚肉罐頭食用前黑變可能有兩種原因，第一，魚肉中如果含有硫胺基酸，在製作罐頭的殺菌過程中會產生硫化氫，可能與罐壁的錫反應產生褐色或黑紫色的硫化錫，若與鐵反應，則會生成黑色的硫化鐵，進而導致罐頭內部變黑。

第二種情況是，如果魚肉罐頭受到Desulfotomaculum nigrificans（致黑脫硫腸狀菌）汙染並大量滋長，會產生硫化物，這種硫化物也會與罐壁上的錫或鐵反應，生成硫化錫或硫化鐵，導致黑變。

水產試驗所提醒，若魚肉罐頭是在食用後變黑，可能是取用的器皿造成罐頭汙染，或是食用後保存條件不當導致發霉，而產生黑變，建議不要再繼續食用比較好。