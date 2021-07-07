LIVE／華航貨運站爆群聚「急篩800人」！陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

華航貨運站驚傳有員工確診，之後傳染給其他同事，目前已有2-3人驗出，將要全面篩檢800多人。對此，指揮中心暫無回應，等待下午記者會進一步說明；華航則說，若發生確診個案及相關匡列篩檢，都由指揮中心發布說明。

今傳出華航貨運站有1員工家住台北，其家人染疫，但最近5天都來上班，傳染到其他貨運站同事，目前已有2-3人驗出，華儲也要全面篩檢800多人。





台灣自購62萬劑AZ疫苗將於今（7）日下午抵台，加上明天日本第二波贈予我國的113萬劑AZ疫苗，此波共計175萬劑疫苗有助加速開放年齡層往下施打，蔡英文總統昨也宣示，7月底台灣接種率也達20%以上。據了解，自購疫苗將由華航CI-834從曼谷載運，預計下午15:40抵達桃機。相關細節有待指揮中心指揮官陳時中下午2時記者會說明。

日本捐贈的113萬劑AZ疫苗，預定在8日下午運抵桃園國際機場，待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，約在15、16日可提供接種計畫所列實施對象進行接種，但仍得視64歲以上長者施打狀況，目前規劃以第9、10類做開放。

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行政院政務委員唐鳳版「疫苗意願登記預約系統」，明起在金門、澎湖和馬祖展開試辦，暫時開放第9、10類族群，登記意願後符合資格會收到簡訊，即可預約施打。

全民高度關注7/12以可否「解封」，陳時中昨透露，餐廳會做某程度放寬，但會有嚴格防疫標準，包括間隔距離、隔板設置、非公用餐具、量體溫與清消等都是基本要求，業者若無法符合，就只能做外帶，希望相關業者能夠及早做相關準備。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）