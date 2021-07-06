新光三越A11、信義誠品2櫃姐確診足跡公布　曾到家樂福、全聯

記者羅婉庭／新北報導

新北市府6日公布最新疫調結果，新光三越A11信義店與信義誠品2確診櫃姐，足跡遍及家樂福仁愛店、台北信義誠品、全聯新莊龍安店、家樂福便利購丹鳳店。

根據衛生局公布確診足跡資料，新光三越A11確診櫃姐於6／28、29及7/2上午11點半至晚間8點都在新光三越A11信義店，但7月3日曾到過家樂福仁愛店。

另一名櫃姐則是在誠品信義店服務，她在7／2、3的10點半到晚上8點都在信義誠品店，7／1的11 : 25至11 : 40到全聯新莊龍安店、7／4的12：30-12：50到家樂福便利購丹鳳店。

指揮中心稍早表示，個案分布以台北市14例最多，其次為新北市11例、屏東縣及彰化縣各1例；其中17例為已知感染源、10例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,503,584例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,487,019例排除)，其中15,088例確診。自2020年起累計706例COVID-19死亡病例，其中698例本土，個案居住縣市分布為新北市354例、台北市269例、基隆市24例、桃園市20例、彰化縣12例、新竹縣7例、台中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

