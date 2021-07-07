印尼疫情反撲單日確診破3萬　官員坦承：防疫跟不上

▲印尼雅加達民眾在氧氣補給站排隊。（圖／路透）

文／中央社記者石秀娟雅加達6日專電

印尼疫情惡化，官員坦承疫情蔓延快速，防疫跟不上，預期單日確診可能達4萬或5萬例，屆時政府會尋求其他國家協助，包括新加坡和中國。印尼也準備自台灣進口醫療氧氣設備。

印尼2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續攀升，今天通報3萬1189例確診，首度破3萬，死亡人數暴增728人，遠超過昨天558人死亡的最高紀錄，全國32萬4597人仍在治療或隔離，疑似病患有8萬6969人。

印尼媒體Katadata報導，負責執行防疫緊急措施的海洋事務統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Panjaitan）今天在視訊記者會中指出，最糟狀況可能單日會有4萬至5萬人確診，若超過這個程度，將向外國尋求醫療的協助，包括新加坡和中國。

印尼患者激增，醫療體系崩潰，許多醫院搭建帳篷、新增病床，也已無法收治患者，醫療氧氣供應不足，許多地方發生醫療氧氣不足造成患者死亡的不幸事件。

印尼各界關切醫療氧氣短缺，印尼媒體今天報導，貿易部長盧特菲（Muhammad Lutfi）昨天在視訊記者會指出，印尼國家災害應變總署（BNPB）已要求進口多項醫療用品，包括來自台灣的氧氣（或係製氧機），希望加快相關程序。

爪哇島日惹（Yogyakarta）的薩吉托醫師綜合醫院（Dr. Sardjito General Hospital）4日指出，因氧氣庫存耗盡，自3日晚間至翌日早晨有63名病患在院內死亡。院方稍後說，33名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者因氧氣不足死亡。

印尼國會昨天追究衛生部的責任，有線電視網CNN Indonesia報導，衛生部發言人席蒂（Siti Nadia Tarmizi）說，疫情快速蔓延，防疫跟不上，因此發生醫療氧氣存量不足的問題，衛生部已經努力改善，以能確保醫療氧氣的供應。