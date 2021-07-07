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「中國永不稱霸！」習近平：民主有很多種　不可能千篇一律

▲習近平與馬克宏、梅克爾視訊會晤。（圖／新華社）

▲中國國家主席習近平。（圖／新華社）

記者閔文昱／綜合報導

中共剛舉行完百年黨慶，中國國家主席習近平6日晚間在北京與世界政黨領導人舉行視訊峰會。習近平表示，通向幸福的道路不盡相同，各國人民有權選擇自己的發展道路和制度模式，民主同樣是各國人民的權利，而實現民主有多種方式，不可能千篇一律，「一個國家民主不民主，要由這個國家的人民來評判，而不能由少數人說了算！」

中共6日晚間在北京舉辦「中國共產黨與世界政黨領導人峰會」，習近平在會中表示，為了應對新冠肺炎疫情挑戰、促進經濟復蘇、維護世界穩定，國際社會作出了艱苦努力，如今人類更是一個整體，政黨要做到的，就是傾聽人民心聲，順應時代潮流，推動各國加強協調和合作，把本國人民利益同世界各國人民利益統一起來。

▲▼ 中德法視訊峰會 。（圖／翻攝 央視）

▲習近平5日與法國總統馬克宏（左）、德國總理梅克爾（左下）舉行視頻峰會。（圖／翻攝央視，下同）

習近平認為，各國歷史、文化、制度、發展水平不盡相同，但各國人民都追求和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，「我們要本著對人類前途命運高度負責的態度，尊重不同國家人民對價值實現路徑的探索，把全人類共同價值具體地、現實地體現到實現本國人民利益的實踐中去。」

習近平提到，世界上所有國家、所有民族都應該享有平等的發展機會和權利，不是少數國家的專利，因此要推動各國加強發展合作、各國人民共享發展成果，提升全球發展的公平性、有效性、協同性，共同反對任何人搞技術封鎖、科技鴻溝、發展脫鉤，「我相信，任何以阻撓他國發展、損害他國人民生活為要挾的政治操弄都是不得人心的，也終將是徒勞的。」

▲▼中共百年黨、習近平、天安門廣場 。（圖／翻攝 央視）

習近平說，通向幸福的道路不盡相同，各國人民有權選擇自己的發展道路和制度模式，民主同樣是各國人民的權利，而不是少數國家的專利，中國應推進適合本國國情的民主政治建設，「實現民主有多種方式，不可能千篇一律，一個國家民主不民主，要由這個國家的人民來評判，而不能由少數人說了算！」

習近平指出，國際規則應該是世界各國共同認可的規則，而不應由少數人來制定，也不應以小集團政治謀求世界霸權，中國反對霸權主義和強權政治。他重申，中國永遠不稱霸、不搞擴張、不謀求勢力範圍，「中國共產黨將同各國政黨一道，通過政黨間協商合作促進國家間協調合作，在全球治理中更好發揮政黨應有的作用。」

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