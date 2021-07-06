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4屁孩玩大冒險「坐路口伏地挺身」自拍　深夜自解封口罩戴下巴

▲▼4男子6日凌晨時，口罩戴下巴在宜蘭員山鄉一路口戲鬧喧嘩，警方以車追人要開罰。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》）

▲▼4男子6日凌晨時，口罩戴下巴在宜蘭員山鄉一路口戲鬧喧嘩，警方以車追人要開罰。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》）

記者游芳男／宜蘭報導

悶太久？宜蘭4男子6日凌晨不睡覺，竟在員山鄉一路口，口罩戴下巴在路口戲鬧，4人喧嘩的猜拳，划輸的人就伏地挺身或坐臥路口中，其他男子還拍照存證，因吵到居民安寧被PO網，宜蘭分局調閱監視器以車追人，已通知車主等相關當事人到案說明，將依違反傳染病防治法及道路交通管理處罰條例開罰。

▲▼4男子6日凌晨時，口罩戴下巴在宜蘭員山鄉一路口戲鬧喧嘩，警方以車追人要開罰。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》）

半夜不睡覺還在路口大聲喧嘩，網在《宜蘭知識＋》PO說，6日2時30分在員山鄉金山西路一帶，有4名男子，在路口彼此猜拳嬉戲，且未戴口罩，相當讓人生氣且恐成防疫破口。宜蘭分局表示，員山分駐所員警檢視現場錄影畫面，相關當事人深夜時段在路口嬉鬧，確有未戴口罩及坐、臥在道路拍照等行為，警方調閱監視器以車追人，已通知車主等相關當事人到案說明，將依違反傳染病防治法及道路交通管理處罰條例開罰。

▲▼4男子6日凌晨時，口罩戴下巴在宜蘭員山鄉一路口戲鬧喧嘩，警方以車追人要開罰。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》）

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