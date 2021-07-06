溪頭妖怪村獼猴自主解封　闖宅內用大眼瞪小眼！遊客止步沒人餵

記者高堂堯／南投報導

防疫三級警戒延長至12日（下周一），中央疫情指揮中心今宣布考慮放寬外食內用，不過南投溪頭園區近期禁止遊客進入，台灣獼猴疑因無人餵食，不但「自主解封」還群起跑進妖怪村附近民戶或店家找食物「內用」，撞見居民也不害怕，甚至小眼瞪大眼，讓當地民眾不堪其擾。

▲溪頭遊客止步無人餵食，獼猴因此轉往妖怪村等店家或民宅覓食。（圖／記者高堂堯翻攝）

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因新冠疫情於5月中爆發，中央疫情指揮中心宣布全國三級警戒迄今已超過1個月時間，南投各風景區應聲關閉，人流車潮大幅消失，也讓野生動物不再視馬路和人類社區為畏途；溪頭地區的台灣獼猴們就大剌剌地從樹頭林梢攀上民宅屋頂或路上行走，甚至闖進屋裡找東西大吃，或討或搶，居民哭笑不得。

▲▼溪頭遊客止步無人餵食，獼猴因此轉往店家民宅覓食。（圖／記者高堂堯翻攝）

當地店家透露，過去本來常有遊客餵食獼猴，所以溪頭園區裡面猴群聚集比較多，後來沒遊客了，所以猴子就亂入民宅店家，看看有沒有東西可吃，也讓他們感覺很困擾；有居民表示，這是生態問題，沒有人出來（活動），牠們就一定會出來。

也有住戶抱怨道：「跑進屋裡看到人也不當回事，食物拿了就跑了！」「有時候還跟你互瞪，會覺得很怕！」

南投縣農業處表示，過去山林風景區正常開放時，台灣獼猴族群確實有可能因撿拾大批遊客掉落或違規餵食的食物，養成依賴人類供食的不自然惡習，除了呼籲未來疫情趨緩、遊客解封後避免不當餵食行為，因猴害為跨縣市的廣泛問題，將建請中央單位與地方政府合力研商解決之道，達成人與野生動物間的生態平衡。

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