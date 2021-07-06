快訊／環南市場停業3天　北市補助千位攤商花費超過2000萬

▲台北市長柯文哲視察環南市場復市。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心6日公布，新增27例本土確診，以台北市14例最多，其次為新北市11例，另確診個案中新增17例死亡。個案分布以台北市14例最多。針對攤商停市的營損補助，北市副市長黃珊珊說，此次環南市場停業，共發出超過2千萬的補貼給攤商。

指揮中心表示，今日新增27例本土病例，其中15例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為17例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於6月10日至7月5日。個案分布以台北市14例最多，其次為新北市11例、屏東縣及彰化縣各1例；其中17例為已知感染源、10例調查中，相關疫情調查持續進行中。

北市副市長黃珊珊說，這次環南市場休市是因為疫情嚴重，是由政府公權力要求全面停業，就停業部分一天損失是補助5000元一攤；貨品損害一攤5000元，等於這次停市的補助一攤是2萬元。攤商1057攤，總計約2千多萬元。

黃珊珊說，停業補助的部分先針對環南市場，其他市場的部分，如果按照相關標準是因為政府行使公權力而停業，也會比照辦理。

至於外界好奇的環南市場改建已花費60億，市長柯文哲上午仍說要再加碼2到3億，黃珊珊說，環南市場60億是第一期跟第二期的改建工程，環南市場目前只是中繼市場，未來二期完工後，會有一半攤商搬過去。