日贈台100萬劑疫苗預計7月中出貨！指揮中心證實：詳情等日方宣布

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

駐日代表謝長廷5日宣布，日本將要捐贈台灣的100萬疫苗，文件作業今天已趕工完成，具體的日期，日方將在這一二天公佈後出貨，預計將在七月中出貨。對於這項消息，指揮中心回應了。

指揮中心副指揮官陳宗彥在今(6日)上午的記者會上表示，再次感謝日本政府、美國政府與立陶宛對於台灣有非常多協助，至於此次贈送的100萬劑疫苗，詳細狀況等日方明確說明，後續有確定時間就會跟民眾報告。

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謝長廷5日表示，前兩天看到報導，台灣一天注射疫苗人次創下新高達18.4 萬、16萬人次的紀錄，他心情高興的激動起來，疫情感染，最後的解決還是要疫苗，台灣如保持這種速度，很快覆蓋率就可達20%、30%，希望大家踴躍相偕施打，不要給予自己和周遭的人增加不必要的風險。

謝長廷指出，日本7月追加提供給台灣的疫苗，文件作業已經在今天趕工完成，具體日期和數量，將由日方在這一二天公布後，九州的生產工廠就可以出貨，期待加上這個月日本提供的數量，台灣到貨疫苗總數可以達到700萬劑以上，若能銜接政府採購的或企業採購部分的到貨，那台灣的防疫還是會保持在世界的前段班，深深期待。