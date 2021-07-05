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香菜「價漲4倍」全因必勝客？　農糧署：產區降雨受損量少

▲▼必勝客香菜皮蛋豬血糕比薩。（圖／網友授權提供）

▲必勝客香菜皮蛋豬血糕比薩。（圖／網友授權提供）

記者許展溢／台北報導

台灣必勝客最近推出奇特新口味「香菜皮蛋豬血糕比薩」，引爆熱議，其中裡面有滿滿的香菜，但點進農產品批發市場交易行情站會發現，香菜價格較去年爆漲超過4倍以上，甚至傳出市場買不到香菜消息，是否都是業者買去了，農糧署今（5日）受訪表示，主要是5月底後陸續下雨，造成產量減少。

根據農產品批發市場交易行情站資料顯示，近兩週批發價格275.7元、318.8元，和去年同期71.4元、44.0元相比，超過4倍。農糧署說明，產區早期在彰化北斗，但經輪動移到彰化竹塘、二林和雲林莿桐等縣市，目前香菜都是露天生產，因為香菜算是「小眾」類別，最怕雨，只要遇雨，病害就會嚴重，5月底至上週陸續降雨，導致這陣子產量不太能收成，價格因此受波及，又如過去每年夏天若有颱風，也會發生此情況，量少價格易上漲。

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農糧署進一步表示，香菜用量和交易量原本就比較小，一但量少，價格相對會波動，香菜通常栽種後，約一個月就可以採收，但要真正大量採收則會等到2個月以上，約70天，有時災後復耕完，植株若沒受損就會長新葉，評估接下來價格會慢慢回穩。不過，農糧署也提到，現在價格上漲對農民不見得是好事，因為受損採收量減少，其實也沒有香菜可賣。

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