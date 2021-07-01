「香菜皮蛋豬血糕披薩」讓外國網友爆了！　狂刷留言：比鳳梨還糟

▲台灣必勝客推出了一款混合香菜、皮蛋和豬血糕的「混亂」（chaotic）披薩。（圖／翻攝自9GAG）



記者張方瑀／綜合報導

台灣必勝客日前推出的「香菜皮蛋豬血糕比薩」引發熱烈討論，網紅、明星也紛紛在社群曬出嚐鮮照。美國知名社群9GAG也注意到這波熱潮，更用「混亂」來形容這次的披薩之亂，網友也狂刷留言表示，「必勝客想跟義大利宣戰嗎」、「人們還以為鳳梨是最糟糕的」、「這不是披薩是恥辱呀」。

9GAG在文章中表示，台灣必勝客推出了一款混合香菜、皮蛋和豬血糕的「混亂」（chaotic）披薩．它結合了許多台灣著名的街頭小吃，但許多人認為這味道太強烈，可能會讓口味非常衝突。有網友在文章底下留言表示，「它很好，只是別稱它為披薩」、「必勝客想跟義大利宣戰嗎」、「我真的不敢嘗試」。有網友說，這可能會讓黑手黨大人物（Mr. Big）對必勝客說，「你不尊重我，你也不尊重我的祖母！」

*Angry Italian noise* 由 9GAG 發佈於 2021年6月29日 星期二

文章轉發到臉書後，目前留言數已逼近1500則，網友們狂刷留言表示，「為什麼這些非義大利人都愛亂搞披薩？鳳梨還不夠嗎？」、「這不是披薩是恥辱呀」、「人們還以為鳳梨是最糟糕的」、「我們沒有生氣，但這完全是另外一道菜，跟披薩無關」、「鳳梨的愛好者跟討厭者該和好，團結對抗這個討厭的東西了吧！」

但也有來自義大利的網友力挺表示，「我是義大利人，如果吃起來沒問題我就同意，我們也要記得，在500年前，在披薩上面放番茄也是一件新鮮事。」



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