上海社區出現多隻「野生貉」　保育升級民眾牽狗遭襲「無可奈貉」

▲野生貉在人工湖中飲水。（圖／翻攝上觀新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海松江區陳先生日前在自家社區溜狗時，寵物狗被突然鑽出的「野生貉」攻擊，陳先生表示，社區裡2021年出現了大量貉，「估計少說也有二三十隻，不僅多，貉還出現了一定的攻擊性，不久前一位居民散步時被抓傷，小區已出現2起貉傷害人寵的事件。」據統計，上海松江區迄今至少有超100個社區內出現了貉，且數量均不少。

▲民眾拍下野生貉在社區公共空間吃貓食。（圖／翻攝上觀新聞）

《上觀新聞》報導，陳先生回憶遇襲的經歷，當時，他牽著兩隻寵物狗，一隻面似狐狸的動物突然從停在路邊的車底下竄出，並對著兩隻狗吠叫。陳先生稱，雙方糾纏了近10分鐘，動物的厲聲尖叫聲吵醒了一整排的居民。雙方對峙過程中，野生貉甚至還朝寵物狗撲上去，咬傷狗的後腿。

該社區居委會工作人員表示，野生貉具體數量無法估算，但從出現的頻率判斷，「大幾十隻肯定有。」

▲野生貉幼崽在人類居住的社區公共空間出沒嬉戲。（圖／翻攝上觀新聞）

同在松江的另一個社區，社區裡就有3個「貉窩」。該社區工作人員表示，社區15號樓前，樓道入口東側牆根處的縫裡便住著一窩貉。透過該處監視器可以發現，這一窩共有5隻貉，時常在鏡頭前大搖大擺、旁若無人地出入樓道，此外，居民們還經常直擊貉在人工湖喝水、綠化帶的石頭上吃貓糧等情況。

對於此一現象，復旦大學生命科學學院研究員王放指出，野生貉的頻繁出現，與牠們對城市適應能力提高有關，「過去10年間，貉逐漸適應城市生活，不再那麼害怕人類，開始懂得翻垃圾桶獲得人類的食物，也慢慢學會在空調室外機、地下室、下水管道等處找到生活的空間。」