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上海迪士尼「2女激烈互毆」！女童在旁哭喊：媽媽別打了

▲兩名女子在上海迪士尼打得難分難捨，一旁女童則不斷哭喊「媽媽別打了」。（圖／翻攝自微博）

▲兩名女子在上海迪士尼打得難分難捨，一旁女童則不斷哭喊「媽媽別打了」。（圖／翻攝自微博，下同）

實習記者陳妙津／ 綜合報導

上海迪士尼樂園日前發生一起激烈互毆事件，兩名女子疑似因為排隊問題起爭執，在排隊處打得難分難捨，工作人員連忙上前勸阻，其中一名女子的女兒則不斷在旁哭喊哀求「媽媽別打了」。

▲兩名女子在上海迪士尼打得難分難捨，一旁女童則不斷哭喊「媽媽別打了」。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，從曝光的33秒影片可見，一名穿著黑色短褲女子和另名穿著橙色裙子的女子瘋狂撕打，兩人都緊揪著對方頭髮不放，不時激烈地猛頂突擊，兩人戰力剽悍，互毆起來勢均力敵，一時戰況膠著，一旁有名工作人員則頻頻出言勸架，但兩名女子毫不理會，仍瘋狂幹架。

▲兩名女子在上海迪士尼打得難分難捨，一旁女童則不斷哭喊「媽媽別打了」。（圖／翻攝自微博）

▲兩名女子在上海迪士尼打得難分難捨，一旁女童則不斷哭喊「媽媽別打了」。（圖／翻攝自微博）

其中一名女子的女兒被眼前狀況嚇到大哭，拼命向前想拉住媽媽，還不斷哭喊哀求「媽媽別打了，媽媽別打了！」，所幸工作人員見狀怕女童年紀小會受傷，立刻將孩子攔下。由於兩名女子戰況激烈，群眾紛紛閃避到更遠處看熱鬧，不過並沒有人上前制止雙方繼續互毆，只是拿出手機拍攝影片。

▲兩名女子在上海迪士尼打得難分難捨，一旁女童則不斷哭喊「媽媽別打了」。（圖／翻攝自微博）

▲兩名女子在上海迪士尼打得難分難捨，一旁女童則不斷哭喊「媽媽別打了」。（圖／翻攝自微博）

影片曝光後，不少大陸網友紛紛留言痛批，「明明不擠為什麼要打架...」、「從此迪士尼變成了這個孩子的噩夢，再也沒有童話世界」、「最好的辦法是報警處理」、「狗咬狗一嘴毛」、「去過一次上海迪士尼樂園，以後肯定不會再去了，體驗太差，插隊很普遍」、「這是另一種表演形式嗎...圍觀和吃瓜的觀眾好多...」、「小孩心裡將來會有陰影」。

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