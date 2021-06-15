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單親媽不爽前夫交新女友！　早餐下毒後用毛巾悶死5子女

記者王佩翊／編譯

德國一名28歲單親媽媽因不滿丈夫結交新女友，竟在6個孩子的早餐中下藥，並以毛巾將其中5人悶死，手段十分兇殘。該名女子被指控惡意謀殺，事後更企圖跳軌自殺被殺害的。被害孩子年齡介於1歲到8歲之間，不過這名母親被逮後堅決否認犯行，聲稱是蒙面歹徒潛入家中殺害孩子們。

根據《每日郵報》報導，28歲的克莉絲汀（Christiane K）是一名來自德國單親媽媽。2020年9月，她的3個女兒和2個兒子被發現陳屍家中，5人身上都裹著一條毛巾，躺在床上。死者分別是1歲、2歲、3歲的女童，以及6歲、8歲的男童。隨後不久，克莉絲汀在火車站企圖跳軌自殺，所幸隨即獲救，並沒有生命危險。

警方調查後，懷疑克莉絲汀是因與前夫發生口角爭執，才會憤而將孩子們殺害，最後想要同歸於盡，於是企圖跳軌自殺。事實上，克莉絲汀還有一名11歲的大兒子，但因要到校上學，才逃過一劫。發現另外5名孩子死亡的正是克莉絲汀的母親，也就是孩子們的外婆，她嚇得當場報警。然而當救護人員到場進行急救後，5人仍回天乏術。

檢方認為，克莉絲汀將6名孩子的早餐飲料換成下藥的雞尾酒，企圖將他們「毒昏」，隨後便將孩子一個一個帶進浴室將他們悶死，只有大兒子逃過母親魔爪。然而克莉絲汀被逮後卻聲稱，事發當時有蒙面歹徒闖進他們家殺害孩子們。不過檢方則表示，調查人員並未發現任何被外人入侵的痕跡與證據。

據悉，克莉絲汀是因為不滿前夫結交新歡才會動手謀殺，該名男子是克莉絲汀的第三任丈夫，也是4名孩子的生父。

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