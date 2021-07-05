加拿大西部2天71萬次雷擊　小鎮遭焚毀千人被迫撤離

▲加拿大西部遭熱浪襲擊，燒毀的土地面積高達988平方公里。（圖／路透）

記者張家瑋／綜合報導

加拿大英屬哥倫比亞省（British Columbia，又稱卑詩省）受熱浪來襲，當地多日出現近攝氏50度的高溫，不僅奪走數百條人命，也燒毀土地面積高達24萬7105英畝（約988平方公里）。根據卑詩省（British Columbia）2日公布的數據，目前累計719人猝死，其中近500名死者應該與當地近日的致命性熱浪有關。

綜合外媒報導，卑詩省消防管理局表示，該省出現超過170起火災，其中將近80起是在2天內發生，目前已下令疏散民宅超過1300戶。卑詩省中部的萊頓鎮（Lytton）更因多起大火超過90%的面積遭野火焚毀，讓整個小鎮幾乎都被燒光。該鎮居民約有250人，從上週三開始不得不逃離家園，但因搜救工作困難重重，居民大部分都下落不明，目前僅確認2人死亡。

▲加拿大西部熱浪襲擊奪走數百條人命。（圖／達志影像／美聯社）

根據報導指出，卑詩省和亞伯達省（Alberta）西部在6月30日下午3時至7月1日上午6時間，記錄到超過71萬次雷擊。加拿大環境暨氣候變遷部（Environment andClimate Change Canada）氣候學家鮑（Jonathan Bau）指出，會出現這麼多次雷擊，部分原因是熱浪造成，因為熱浪導致積雪融化，以及植披水分蒸發，造成大氣層高度潮濕，助雷擊發生，在強風助勢下，恐怕將引發更多的森林火災。