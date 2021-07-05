歸鄉路漫長！喬友外籍看護在殯儀館冰5天　靈堂簽名簿只見這5人

▲印尼看護工妮溪被大火嗆死。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

魂魄歸鄉路漫長！喬友大樓大火命案，確診印尼看護妮溪(43歲)健康住進防疫旅館自主管理，卻因此命喪火場，遺體至今仍躺在殯儀館的冰櫃裡，縣議員吳韋達協助下，讓祂有一個小靈堂，目前檢方仍無法取得家屬授權書，遺體是否運回還未知，至於簽名簿上有5人前往致意。

妮溪是南彰化醫院傳播鏈衍生的確診個案，Ct值大於30，感染風險低，被安排住進房疫旅館自主管理，6月29日先安排她住房疫旅館7天預計到7月5日。未料防疫旅館所在的喬友大樓6月30日火警，妮溪不幸死亡，檢方相驗為吸入性嗆傷致死。

彰化縣政府民政處長賴致富指出，目前妮溪遺體處理辦法，要看檢方的死亡相驗，如果是確診要按照傳染病防治法必須火化深埋、如果是吸入性嗆傷致死，就按照一般的程序，找葬儀社辦理，但因為還沒有收到妮溪家人的授權書，檢方無法開立死亡證明書。

妮溪靈堂上有百合花束，這幾天陸續有民意代表前往致意，周末也有印尼友人前往悼念，家屬進一步透過縣議員吳韋達協調，祂信仰伊斯蘭教，不能火化，希望能將遺體運回印尼，目前由印尼在台代表處處理。

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