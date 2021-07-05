送3千個1元硬幣賀結婚　收禮伯懵了無奈寫下「壹盆」

▲大陸王姓男子送新郎好友3000個1元硬幣。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者巫彥臻／台北報導

結婚是每個人的人生大事，不少親朋好友會送禮祝賀。日前微博瘋傳一段影片，一名男子在禮金桌上放盆子，從背包內倒出大量1元人民幣硬幣，讓伯伯們都傻了，不知道從何數起，只好在禮金簿上寫下「壹盆」。

據《沸點視頻》報導，6月25日王姓男子到河南開封參加新郎好友的婚禮，為了增加婚禮氣氛，將3000個1元人民幣硬幣放入背包，帶到婚禮現場，還自備盆子裝，這些是邀10個朋友跑了4間銀行才兌換到的，總重達20公斤。收禮金的伯伯一臉傻住，不知道該如何是好，並用手抓起盆內硬幣再灑下。

王男表示，新郎是好友，有天在構思創意點子時，剛好在銀行碰到有人兌換硬幣，就靈機一動找了朋友將禮金換成送硬幣，並笑著說：「從書包把海量硬幣倒出來瞬間，大爺都整懵了。」最後沒有慢慢點算，直接在簿上寫「壹盆」，因恐怕婚禮結束都還點不完。

有網友認為王男因為跟新郎是「真兄弟」才有辦法這樣開玩笑，但部分人卻斥責這種幼稚行為，認為他把無聊當有趣，攜帶硬幣非常不方便，新郎最後還是得將這些拿去銀行換鈔，為朋友添麻煩，還增加行員工作量。

網友更紛紛留言表示：「等他結婚的時候還回去」、「確定不是去鬧事的？」、「好朋友才會這麼搞吧？」、「裝這麼大盆是不是在廟裡的許願池撈的？」、「某個銀行要倒楣了。」

▲王男為祝賀好友結婚，與10個朋友一起換了3000個1元硬幣。（圖／翻攝自微博影片）